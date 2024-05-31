Malatya'da 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilek hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilek hasadı başladı

Malatya\'da \'kırmızı elmas\' olarak bilinen çilek hasadı başladı

Malatya'nın Kale ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak bilinen çileklerin hasadı başladı. Yediveren cinsi çilekler tarlada 50 ila 70 liradan alıcı buluyor. 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretimi yapılan çilekler, şeffaf plastik paketlerde 70 TL'den satışa sunuluyor. Kooperatif üyeleri, ürettikleri çileklerle ilçe ve aile ekonomisine destek sağlıyor.

31.05.2024 10:46
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Malatya'nın Kale ilçesinde üretilen 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilek hasadı başladı. Yılda 7 kez toplanan yediveren cinsi çilekler tarlada 50 ila 70 liradan alıcı buluyor.

Kale ilçesinde 7 kadının girişimleriyle üç yıl önce kurulan 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından 25 dekarlık bir alanda üretimi yapılan çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı. Hasadı yapılan yeni mahsuller ise bir kilogramlık şeffaf plastik paketlerde 70 TL'den satışa sunuluyor.

Kooperatifin en genç üyesi Hatice Azra Altınok, iki tür çilek üretimi yaptıklarını belirterek, elde edilen ürünleri iç piyasada satışa sunduklarını söyledi. 11 kadın kooperatif üyesi ile birlikte hasat yaptıklarını aktaran genç çiftçi taleplerden ise memnun olduklarını kaydetti.

"Günübirlik 500 kilo hasat yapıyoruz"

Bir diğer kooperatif üyesi Sevgi Altınok ise "Kadın kooperatifi üyeleri olarak üç yıldır 25 dekarlık bir alanda çilek üretimi yapıyoruz. Hasat döneminde günü birlik 10 ila 12 kadın işçi çalışıp 500 kilogram hasat yapıyoruz. Yaptığımız üretimle hem ilçe hem de aile ekonomisine destekte bulunuyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri toptan 50, perakende olarak ise 70 TL'den satışa sunuyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da 'kırmızı elmas' olarak bilinen çilek hasadı başladı - Son Dakika

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