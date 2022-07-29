Böğürtlenden sevindiren verim - Son Dakika
Üye Girişi

Böğürtlenden sevindiren verim

29.07.2022 11:28
Böğürtlenden sevindiren verim

Malatya'da örnek olarak kurulan böğürtlen bahçesinden yüksek verim alındı.

Malatya'da örnek olarak kurulan böğürtlen bahçesinden yüksek verim alındı.

Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde 7 bin metrekare alanda Hüseyin Dulkadir tarafından yetiştirilen böğürtlen bahçesinde incelemelerde bulanan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, rekolte ve kalitenin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Kırsal turizmi desteklemek ve endüstriyel sektöre hitap etmek üzere Malatya'da yetiştirilen böğürtlenlerden, reçel ve şurup ihtiyaçları karşılanacak. Yetkililer böğürtlen bahçelerinin ilçede daha da yaygınlaştırılacağını belirterek, ürünün değerlendirilmesi ve işlenmesi ile ilgili yapılması gereken destek ve yatırım konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Örnek olarak kurulan böğürtlen bahçesinden kaliteli verim alınması nedeniyle böğürtlen dikiminin ilçede daha da yaygınlaştırılacağı belirtildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Böğürtlenden sevindiren verim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:51 Trafiği hiçe sayıp geri geri 12 kilometre yol giden sürücüye 1.742 TL ceza kesildi!
17:37 Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına başladı! Belçikalı forvet Batshuayi'nin kiralanması için görüşmeler yapılıyor
17:14 Galatasaray Başkanvekili Erden Timur resmen açıkladı: Seferovic kalitesinde bir forvet daha alacağız
16:44 Enflasyon rekor kırdı! Avro Bölgesi'nde 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı
16:43 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın otele sıçramıştı! Alevler kontrol altına alındı
16:38 Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı
16:22 Marmaris'te korkutan orman yangını! Yükselen alevler kontrol altına alındı
16:17 Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Alioski Fenerbahçe yolunda! Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi...
16:15 Şarkıcı Latif Doğan'ın hayatını kaybeden annesi Ayşe Doğan bugün toprağa verildi!
16:13 Sosyal medya fenomeni Jahrein'den kadın takipçisine ahlaksız sözler: O fındık memeler büyütülecek, fotoğraflarına bakarken midem bulandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 18:38:04. #1.12#
SON DAKİKA: Böğürtlenden sevindiren verim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement