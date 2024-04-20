Malatya\'da Turizm Haftası Etkinlikleri: Dünya Mutfakları Yemek Yarışması

Ekonomi

Malatya'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler arasında 'Dünya Mutfakları Yemek Yarışması' düzenlendi.

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokuluna bağlı Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı ile Arslantepe Anadolu Lisesi Turizm Bölümü öğrencileri arasında Dünya Mutfakları Yemek Yarışması düzenlendi.

Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı İhsan Özbay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz ile müdürlük personeli Fatoş Özdemir'den oluşan jüri yemekleri değerlendirdi.

Yarışmanın ardından okulun konferans salonunda bir program düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz, Malatya'nın turistik destinasyonları arasında yer alan Karakaya Baraj Gölünün kıyısındaki Kale Meslek Yüksekokulunda Turizm Haftasını kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirip, organizasyona katkı ve destek sağlayan Kaymakam Aksoy, Belediye Başkanı Özbay, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli'ye teşekkür etti.

Kaymakam Aksoy turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkıya değinirken, Belediye Başkanı Özbay Kale'de turizm haftası kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir sunum yapan turizm araştırmacısı Bülent Korkmaz, dünyada yerleşik yaşama ilk geçilen yerlerin başında Fırat kıyılarının geldiğini, Fırat kıyılarına kurulmuş Kale sınırları içerisinde yer alıp şu an baraj gölü altında bulunan Caferhöyük'ün dünyanın en eski köyleri arasında yer aldığını söyledi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Programın ardından yarışmanın sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirme sonucunda ana yemek kategorisinde ilk sırayı Muhammed Kaan Özer, ikinciliği Ali Kerem Uymaz, üçüncülüğü Eyüphan Akdağ, dördüncülüğü ise Selver Çömez aldı.

Tatlı kategorisinde ise Ferdane Ceylan Salman 1., Mert Seçen 2., Nurhayat Koca 3., Abay Emeksiz 4. oldu. Dereceye girenlere protokol mensuplarınca çeşitli ödüller verildi.

Kale'deki meslek yüksekokulunda yapılan Turizm Haftası kutlama programı organizasyonunda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı bölümü öğrencileri aktif görev aldı.

Öğrenciler, Otel ve Lokanta Hizmetleri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Suat Kuluşaklı koordinasyonunda başarılı bir organizasyona imza atarken, öğrencilerden Fatma Esra Saygılı da programın sunuculuğunu yaptı. - MALATYA