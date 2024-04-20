Malatya\'da Turizm Haftası Etkinlikleri: Dünya Mutfakları Yemek Yarışması

Malatya'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler arasında 'Dünya Mutfakları Yemek Yarışması' düzenlendi.
15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokuluna bağlı Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı ile Arslantepe Anadolu Lisesi Turizm Bölümü öğrencileri arasında Dünya Mutfakları Yemek Yarışması düzenlendi.
Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Belediye Başkanı İhsan Özbay, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz ile müdürlük personeli Fatoş Özdemir'den oluşan jüri yemekleri değerlendirdi.
Yarışmanın ardından okulun konferans salonunda bir program düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Cengiz, Malatya'nın turistik destinasyonları arasında yer alan Karakaya Baraj Gölünün kıyısındaki Kale Meslek Yüksekokulunda Turizm Haftasını kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirip, organizasyona katkı ve destek sağlayan Kaymakam Aksoy, Belediye Başkanı Özbay, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli'ye teşekkür etti.
Kaymakam Aksoy turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkıya değinirken, Belediye Başkanı Özbay Kale'de turizm haftası kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bir sunum yapan turizm araştırmacısı Bülent Korkmaz, dünyada yerleşik yaşama ilk geçilen yerlerin başında Fırat kıyılarının geldiğini, Fırat kıyılarına kurulmuş Kale sınırları içerisinde yer alıp şu an baraj gölü altında bulunan Caferhöyük'ün dünyanın en eski köyleri arasında yer aldığını söyledi.
Dereceye girenler ödüllendirildi
Programın ardından yarışmanın sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirme sonucunda ana yemek kategorisinde ilk sırayı Muhammed Kaan Özer, ikinciliği Ali Kerem Uymaz, üçüncülüğü Eyüphan Akdağ, dördüncülüğü ise Selver Çömez aldı.
Tatlı kategorisinde ise Ferdane Ceylan Salman 1., Mert Seçen 2., Nurhayat Koca 3., Abay Emeksiz 4. oldu. Dereceye girenlere protokol mensuplarınca çeşitli ödüller verildi.
Kale'deki meslek yüksekokulunda yapılan Turizm Haftası kutlama programı organizasyonunda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı bölümü öğrencileri aktif görev aldı.
Öğrenciler, Otel ve Lokanta Hizmetleri Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Suat Kuluşaklı koordinasyonunda başarılı bir organizasyona imza atarken, öğrencilerden Fatma Esra Saygılı da programın sunuculuğunu yaptı. - MALATYA
Son Dakika › Ekonomi › Malatya'da Turizm Haftası Etkinlikleri: Dünya Mutfakları Yemek Yarışması - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalayarak üreticilere 500 balya kaba yem dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, yem bitkisi ekimi yaparak çiftçilere destek oldu.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Düzce Üniversitesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte geliştirdiği Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projesinde üretim aşamasına geçildi. DÜFAM Laboratuvarına kurulan model fabrika ile fındık üreticileri, hasat ettikleri fındıkları işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilecekler. Model fabrikanın test çalışmaları tamamlandığında açılışı yapılacak.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde başlatılan 'Şırnak yer fıstığıyla şahlanıyor projesi' kapsamında çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı. Projede 30 yer fıstığı üreticisine 2 milyon 250 bin TL değerinde tohum verildi. Dağıtım töreninde konuşan Şırnak Valisi Cevdet Atay, tohumların üreticilere bol ve bereketli kazançlar getirmesini diledi.
Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde yapılan gümüş balıkçılığında avlanan balıklar, cips haline getirilerek Yunanistan başta olmak üzere yurt dışına satılıyor. Gümüş balıkçılığı sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar ağlarını İznik Gölü'ne bırakmaya başladı. Balıkların öncelikli olarak Yunanistan'a ihraç edildiği ve burada cips haline getirilerek satıldığı belirtiliyor. Ancak İznik Gölü çevresinde soğuk hava depo yapılması halinde balıkların Türkiye'de işlenip paketlenebileceği ve yurt dışına gönderilebileceği ifade ediliyor.
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bugüne kadar 460 engelli vatandaşın istihdamını sağladı. İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren ESBİM, engelli bireylerin istihdam edilmesine katkı sağlıyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayınlanan Mart 2024 raporuna göre, Türkiye'de kart kullanımı hızla artmaktadır. Rapor, her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştirildiğini ve toplam ödeme tutarının 1,2 trilyon TL'ye ulaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki toplam kart sayısı 406,7 milyona yükselmiştir. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar arasında da önemli artışlar yaşanmıştır. Kredi kartlarının sayısı yüzde 17, banka kartlarının sayısı yüzde 10 ve ön ödemeli kartların sayısı yüzde 23 artmıştır. Ayrıca, kartlı ödemelerde internetten yapılan işlemlerde yüzde 135 artış görülmüştür.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiftçiden alınan ürünlerin market raflarında 4 katına satıldığına dikkat çekerek, vatandaşların gıdaya erişiminin imkansız hale geldiğini belirtti. Başevirgen, üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki farkın 4 kat olduğunu ifade etti. Ayrıca, üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki uçurumun çiftçilerin ve tüketicilerin en büyük sorunu olduğunu vurguladı.
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Merkez Bankası'nın 818.2 milyar liralık zararının, 8 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla olduğunu belirtti. Uzun, bu zararın Adalet Bakanlığı bütçesinin 4 katından ve Sağlık Bakanlığı bütçesinden fazla olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu zararın 6 Şubat depremlerinde hesaplanan hasara eşit olduğunu söyledi. Uzun, Türkiye'nin sefalet endeksinde 5. sıraya yerleştiğini ve dar gelirli yurttaşların zor günler geçirdiğini vurguladı.
İşsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bugüne kadar 460 engelli vatandaşın istihdamını sağladı. Engelli bireylerin özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda 30 kişi daha uygun kadrolarda işe alındı.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Marble İzmir Fuarı'nda Denizli firmalarının standını ziyaret etti. Erdoğan, sektörün Türkiye ve bölge ihracatına büyük katkılar sağladığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?