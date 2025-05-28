Malatya'da Yeni Tarım Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Malatya'da Yeni Tarım Yatırımı

Malatya\'da Yeni Tarım Yatırımı
28.05.2025 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 bin ton kapasiteli yatay silo ve idari bina inşaatı Malatya'da devam ediyor.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan 27 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari bina, kantar ve laboratuvarın yer aldığı binanın inşaatında incelemede bulundu.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şubesi'nin idari bina ve yatay siloya ihtiyacının olduğunu daha önce dile getirdiklerini ifade etti. Malatya'da Toprak Mahsulleri Ofisi için 27 bin metrekare alan üzerinde 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari binası ve kantar ve laboratuvarın inşa edildiğini aktaran Özcan, "Ticaret Borsası olarak geçmişte de Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şubesi binası ve silolarının fiziki şartlarının yetersiz olduğunu yeni bir Toprak Mahsulleri Ofisi İdari binası ve yatay silolara ihtiyaç olduğunu söylemiştik. Malatya için çok önemli bir çalışma. Malatya özellikle bölgede tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir şehir. Hayvancılıkta yaklaşık 600 bin baş hayvan barındıran bir şehir ve bunun 250 bini büyükbaş hayvandan oluşuyor. Her yıl özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi besicilerimize ve bu bölgede hububat ihtiyacı olan sektörlere destek sağlayan yapısı var. Her yıl yaklaşık 60 bin tonun üzerinde arpa ve buğday tasisi yapılıyor" dedi.

Özcan, Malatya'nın bölgede hububatta önemli rakamlarda artık üretim gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Yapılacak olan yatay silolar hem depolama hizmeti görecek hem de yaşadığımız sorununda ortadan kaldıracak. Teslimatlar konusunda besicileri ve diğer meslek gruplardakilerini de ciddi anlamda desteklemiş olacak. Burası bir yıl süre içerisinde tamamlanmış olacak. 150 milyon TL'nin üzerinde yatırım söz konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Bu görmüş olduğunuz alanda bir yıl sonra çok önemli bir eser bitmiş olacak. Tarım ve hayvancılıkta bölge ve şehirdeki paydaşlarımızda burada faydalanmış olacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese bu eser ve hizmetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Yerel Haberler, Ramazan Özcan, İnceleme, malatya, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Yeni Tarım Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu 1 aydır kayıp olan genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Bolu’da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem Bolu'da gece yarısı 3.9 büyüklüğünde deprem
Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu Afişte yazan slogan bomba Eşinden tokat yiyen Macron rezil oldu! Afişte yazan slogan bomba
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
09:29
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem’i katletmiş
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katletmiş
09:24
Burcu Esmersoy’dan bikinili şov Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında
09:13
Görüşmeler başladı Galatasaray’da Bernardo heyecanı
Görüşmeler başladı! Galatasaray'da Bernardo heyecanı
08:59
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber
08:33
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
08:08
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 21:14:34. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'da Yeni Tarım Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.