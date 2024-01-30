Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı: Bu Şehir Sahipsiz Değil

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada Malatya'nın yeniden inşasında istişare kültürüne önem verilmesi gerektiğini söyleyerek 'Bu şehir sahipsiz değil, gerçek sahipleri bizleriz" dedi.

MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, 31 Mart yerel seçimleri sonrası radikal kararlar alınmasını umut ettiklerini belirterek, kentin yeniden imarı noktasında tarafsız kararların uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Seçim öncesi derneklerini ziyaret gelen tüm siyasi parti temsilcilerine de bu yönde taleplerini ilettiklerini de belirten Karademir, "Şehrin imarı ile ilgili gelen belediye başkan adayına bu yöndeki görüşlerimizi aktardık. Şehrin kesinlikle yatay mimari ile inşa edilmesi gerekiyor. Bu şehrin Doğusu Batısı yok, Malatya'da bu saatten sonra yüksek kata kesinlikle izin verilmemeli. Yatay mimaride ciddi projeler üretilmelidir" şeklinde konuştu.

Seçimden sonra gelecek belediye başkanının da ekibini liyakatli ve deneyimli isimlerden kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Karademir, "Şehrin geleceğini biz 2-3 kişiye teslim edersek eskisinden daha kötü bir duruma gideriz. Burada alınacak kararların istişare kültürü ile alınması gerekiyor. Şehrin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşları ile birlikte ortak karar alınarak belediyelerin bu yönde kararlar alması gerekiyor. Tabi şimdiden seçimlerin sonucunun nasıl olacağını bilemeyiz ama İnşallah şehrimiz için en hayırlısı olur. MAGİNDER olarak tüm başkan adaylarımıza bu konuda desteğimiz tamdır. Bu şehir sahipsiz değil, gerçek sahipleri bizleriz. 1 Nisan sabahı Malatya yeniden hızlı bir şekilde toparlanmaya başlar. Zaten beklediğimiz kadar bekledik" dedi.

Çarşı projesi ve diğer çalışmaların da daha hızlanması gerektiğini de ifade eden Başkan Karademir, konteynerde zor şartlarda ekmek parası kazanmak için mücadele eden esnafın da desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte halkın zincir marketlerin dışında ihtiyaçlarını konteyner çarşıda bulunan yerel esnaftan yapması gerektiğini de ifade eden Karademir, en azında bu şekilde esnafın da destekleneceğini söyledi.

Malatya'nın sorunlarının çözünü noktasında siyasilere büyük görevler düştüğüne de dikkat çeken Başkan Karademir, "Malatya'nın hep gözden kaçınılan bir noktası var. Ağır sanayi olması bu şehirde. Yakın komşu illerde çok ciddi ağır sanayi yatırımları mevcut. Bizim Malatya'da 2-3'i geçmeyen ağır sanayi yatırımı var. Malatya'da örneğin çok ciddi sahaları var. Bu alanlarda elde edilen madenler Malatya dışında işleniyor ve kente ekonomik olarak bir katkı sunmuyor. Malatya'da neden bir çimento fabrikası yok. Gelecek belediye başkanımızın da bu konuda ciddi manada bir yatırım yapması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

MAGİNDER yönetimi ve üyeleri olarak deprem sonrası kendi terk etmeyerek sahada olduklarını da hatırlatan Karademir, "Malatya zor durumdaysa bizlere ihtiyacı varsa her zaman hazırız. Kentin sorunlarını her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Malatya için elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın ne eksiği varsa yardımlara devam ettik bundan sonra da edeceğiz. Yatırımlarımıza devam edip daha çok kişiyi istihdam etmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA