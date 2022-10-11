Malatya haberi | Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya haberi | Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti

11.10.2022 17:24
Malatya haberi | Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti

Malatya yerel ekonomi haberine göre Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur vefat etti.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur vefat etti.

Kale Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Kale Grubu'nun Kurucu su ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur'un kardeşi, Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay'ın amcası, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bodur'un cenazesi, yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra 13 Ekim'de Çan Kaleseramik Fabrikaları Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Nevruz Köyü mezarlığı aile kabristanına defnedilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "Kale Grubu'na büyük emekleri olmuş, çalışkanlığı, eğitime önem veren ve araştırmacı kimliğiyle öne çıkan, sporcu, vefalı, hem iyi hem kötü günde dostlarının yanında olan, insanlara saygı ve nezaketle yaklaşıp hayatlarına değen amcam, kıymetli Dr. Süleyman Bodur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya haberi | Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur hayatını kaybetti - Son Dakika

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