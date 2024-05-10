Malatya Havalimanında Nisan Ayında 74 Bin 312 İç Hat Yolcu Taşındı

Ekonomi

Malatya Havalimanında geride kalan Nisan ayında 74 bin 312 yolcu iç hat yolculuğu yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Malatya Havalimanı'nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 74 bin 312 olarak açıklandı. Yine aynı ayda iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 462, dış hatlarda ise 3 olmak üzere toplamda 465'e ulaştığı belirtildi. Nisan ayında ayrıca kargo, posta ve bagaj da ise toplamda 581 ton taşımacılık kayıtlara geçti.

Yapılan açıklamada ayrıca 2024'ün ilk 4 aylık verileri de paylaşıldı. Ocak-Nisan dönemde Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 256 bin 244 olurken, uçak trafiği bin 762, yük trafiği ise bin 902 ton olarak gerçekleşti. - MALATYA