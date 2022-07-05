Malatya Hayvan Pazarında kurbanlıklar hazır, alıcılarını bekliyor

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi dışarıdan kurbanlıklar gelmeye başladı. Pazarda hareketliliğin ise bayrama 2 gün kala artması bekleniyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda da yavaş yavaş hareketlilik artıyor. İl dışı ve Malatya'nın ilçelerinden de hayvan girişlerinin başladığı pazarda yetiştiriciler, Arefe gününü bekliyor.

Pazarı ziyaret eden Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, şuan durgun olan pazarın bayrama 1-2 gün kala hareketlenmesini beklediklerini söyledi. Yem ve girdi fiyatlarının artması ile bu yıl kurbanlık fiyatlarında da bir artışın yaşandığına dikkat çeken Akın, "Bu yıl canlı hayvanda kilogramı 55-60 lira arası değişiyor. Burada karkasa baktığınız zaman ise, 80-95 lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanda ise yine en düşük fiyatın 2 bin 500 lira, en yükseğin ise yaklaşık 4 bin lira arasında olduğunu görüyoruz. Yine büyükbaş hayvanların da 25 bin TL ile 50 bin TL arasında ortalama fiyatları var" dedi.

"Bağış yapılacak yerlere çok dikkat edelim"

Her yıl vatandaşları ve üreticileri sahte paraya karşı uyardıklarını da ifade eden Başkan Akın, "Emeğiniz boşa gitmesin diye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kolluk güçlerimiz de uyarıyor ama biz yine de uyaralım. Güvenmediği, tanımadığı, bilmediği insanlardan para alış verişlerinde dikkat etsinler. Çek, senet gibi şeylere gerek yok. Paralarını peşin almaları daha uygun olur. Bir diğer konuda küpeli, aşılı olan ve valiliğin izin verdiği yerlerde kurbanların alınması gerekiyor. Çünkü gerek kesim yerleri, gerekse de satış yerleri ile ilgili sıkıntı olabilir. Yine bağış yapan vatandaşlarımız için söylüyoruz, burada bağış yapılacak yerlere çok dikkat edelim. Kesilmeyen, bağış paralarını farklı farklı kurumlara bağışlamasınlar. Daha çok böyle ciddi olan, bilinen ve devletin kontrolünde olan yerlere bağış yapılırsa daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

" Girdi maliyetlerine göre fiyat artmadı"

38 yıldır kurban satışı yaptığını belirten üretici Hacı Bayram Demez ise bu yıl henüz hareketliliğin başlamadığına dikkat çekerek, "Fiyatlarda artış da yok. Girdi maliyetlerine göre fiyat artmadı. Doluluk oranı geçen seneye göre daha fazla olması gerekirken talep yok. Millet son günleri bekliyor, öyle bir şey yok. Şuan karkas et fiyatı 85 ila 100 fiyat arasında" ifadelerini kullandı.

"Bizim umudumuz arife ve bayramın ilk günü"

Kurbanlık satışı için Muş'tan Malatya'ya gelen yetiştirici Medeni Yalçın'da ilk kez geldiği kentte satış için Arefe gününü beklediğini söyledi. 4 gündür burada olduğunu ve 3 hayvan sattığını belirten Yalçın, "Normal şartlarda yarısını satmamız gerekirdi. Maalesef bizim umudumuz Arefe ve bayramın ilk günü. Fiyatlar uygun. Maliyetlere gelen fiyatların altından veriyoruz. Herkes kurban kessin diye" diye konuştu. - MALATYA