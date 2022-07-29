İnönü Üniversitesi, kafeteryayı kiraya verecek - Son Dakika
Üye Girişi

İnönü Üniversitesi, kafeteryayı kiraya verecek

29.07.2022 09:28
İnönü Üniversitesi, kafeteryayı kiraya verecek

Malatya İnönü Üniversitesi, kantin kafeterya yerini, açık teklif usulü ihaleyle kiraya verecek.

Malatya İnönü Üniversitesi, kantin kafeterya yerini, açık teklif usulü ihaleyle kiraya verecek.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemize ait taşınmazlardan, web sitemizde yeri ve niteliği belirtilen mekan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi ile İnönü Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik'in 34. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile kiraya verilecektir" denildi.

İhale konusu taşınmazın niteliği ve yerinin Tıp Fakültesi binası karşısı 403 metrekare kapalı, 200 metrekarelik kantin/kafeterya işletmeciliği yeri olduğuna dikkat çekilirken, 5 Ağustos tarihinde yapılacak ihale ile sözü edilen kantin kafeterya yerinin 10 yıl kiraya verileceği kaydedildi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Malatya'da gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı Malatya'da gölet, akarsu ve benzeri alanlarda yüzme yasaklandı Erenli Mahallesinde beton yol uygulaması yapıldı Erenli Mahallesinde beton yol uygulaması yapıldı Erenli Mahallesinde beton yol uygulaması yapıldı Erenli Mahallesinde beton yol uygulaması yapıldı
Kaynak: İHA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnönü Üniversitesi, kafeteryayı kiraya verecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:42 Timsah sinsice yaklaştığı tavuğu mideye indirdi! Horozun son hamlesi görenleri şaşırttı
15:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile dostunu toprağa verdi! Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu
15:28 Dinamo Kiev hüsranı Rambo Okan'ı bile Fenerbahçe'den vazgeçirdi! İsyan edip küfür yağdırdı
15:16 Köpekler kokusunu aldı! Cinsel içerik modeli cinsel organına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı
15:03 Güvercinin taklaları görenleri hayran bıraktı! Kısa sürede inanılmaz izlenme
14:59 Muharrem İnce, 6'lı masaya 'adaylık' şartı: Bunları yaparsanız yüzde 65 ile seçimi alırım
14:53 İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi
14:52 HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı'na baskın! Bölücü terör örgütü PKK'ya eleman topladığı tespit edildi
14:41 Gazi Mustafa Kemal yabancı istihbaratçıları böyle mi atlattı? Ajanları şaşkına çeviren futbol planı
14:34 Tahıl sevkiyatına hazır olduklarını belirten Zelenski, Türkiye'den haber beklediklerini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 15:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: İnönü Üniversitesi, kafeteryayı kiraya verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement