İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemize ait taşınmazlardan, web sitemizde yeri ve niteliği belirtilen mekan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi ile İnönü Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik'in 34. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile kiraya verilecektir" denildi.

Kaynak: İHA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › İnönü Üniversitesi, kafeteryayı kiraya verecek - Son Dakika

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