Malatya İş Dünyası Savunma Sanayisine Destek Veriyor

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, yerli ve milli savunma sanayisinin güçlenmesi adına yapılan görüşmelerde her türlü katkıya hazır olduklarını belirtti.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Milli Savunma Sanayii Güçlendirme Vakfı Koordinatörü Emekli Kurmay Albay İlyas Engin ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yerli ve milli savunma sanayiine destek mesajı verdi.

Başkan Ahmet Özköse, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Sanayii Güçlendirme Vakfı Koordinatörü Saygıdeğer Emekli Kurmay Albay İlyas Engin Komutanımıza, yerli ve milli savunma sanayimizin geleceği adına gerçekleştirdiğimiz verimli görüşme için teşekkür ederiz. Malatya İş İnsanları Platformu olarak, milli hedefler doğrultusunda her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade ederek çalışmalarınızda başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA