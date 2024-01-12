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Malatya Kayısı Çekirdeği İhracatı Geçen Yıl 16 Milyon 200 Bin Dolar Gelir Sağladı - Son Dakika
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Malatya Kayısı Çekirdeği İhracatı Geçen Yıl 16 Milyon 200 Bin Dolar Gelir Sağladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, coğrafi işaret tescil belgeli 'Malatya kayısı çekirdeği'nden geçen yıl 4 bin 788 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 16 milyon 200 bin dolar gelir sağlandı. Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği ve 'Dünyanın kayısı başkenti' olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

Malatya Kayısı Çekirdeği İhracatı Geçen Yıl 16 Milyon 200 Bin Dolar Gelir Sağladı
12.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:12
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da, coğrafi işaret tescil belgeli "Malatya kayısı çekirdeği"nden geçen yıl 4 bin 788 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 16 milyon 200 bin dolar gelir sağlandı.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği ve "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl İtalya, Fransa gibi 30 ülkeye 4 bin 788 ton kayısı çekirdeği ihraç edilerek 16 milyon 200 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Önceki yıl ise 4 bin 956 tonluk ihracattan 18 milyon 400 bin dolarlık döviz girdisi sağlamıştı.

En çok ihracat Avrupa ülkelerine

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, AA muhabirine, dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği Malatya'da kayısının çekirdeğinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini söyledi.

Kentin depremlerden olumsuz etkilenmesine rağmen kuru kayısı ve kayısı çekirdeği ihracatının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Almendi, şöyle devam etti:

"Kayısı çekirdeğini en çok Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. En büyük alıcılarınız ise İtalya, Fransa, Almanya. Avrupa'da genellikle kayısı çekirdeği, pasta sektöründe ve endüstriyel ürün olarak kullanılmaktadır. 2023'te 4 bin 788 tonluk ihracat gerçekleştirilerek 16 milyon 200 bin dolar memleketimize gelir elde ettik. Bu rakamlar çok iyi. ABD'deki badem rekoltesine göre fiyatlarda düşüş ve yükselmeler olabiliyor. 2024'te daha çok kayısı çekirdeği ihraç etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA
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