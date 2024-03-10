Malatya Kayısısı İhracatı Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Kayısısı İhracatı Yükselişe Geçti

Malatya Kayısısı İhracatı Yükselişe Geçti

Malatya kayısısında meydana gelen depremler nedeniyle ihracat gerilese de, yılın ilk iki ayında artış yaşandı. 2024 yılında ocak ve şubat döneminde 13 bin 19 ton ihracat gerçekleştirilirken, 76 milyon 474 bin dolar gelir elde edildi. Malatya kayısısı, Avrupa pazarlarında da yerini korumaya devam ediyor.

10.03.2024 10:17
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Türkiye'nin Avrupa Birliği coğrafi tescilli ürünlerinden Malatya kayısısında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ton bazında gerileyen ihracat, yılın ilk iki ayında yükselişe geçti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ciddi anlamda iş gücü kaybıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

İş yerlerindeki yıkıntılardan kaynaklı da restorasyonlara gittiklerini dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Bütün bunlara karşılık ihracat sezonunun başladığı 1 Ağustos 2023'ten 29 Şubat 2024'e kadar toplamda 45 bin 182 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber 266 milyon 622 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Tabii burada kapasite problemleri yaşadığımız bir döneme denk geliyoruz. Mevcutta işletmelerimiz özellikle iş gücü ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamadığı için de bir kapasite düşüklüğüyle karşı karşıya kaldık ama depremin yarattığı bütün olumsuzluklara rağmen de aslında dünyadaki kuru meyve ihracatı ve özellikle sektörel bazda baktığımızda da kayısı yerini korumaya ve güçlenerek de ihracatını devam ettirmeye şu anda devam ediyor."

İhracat hem ton hem gelir bazında arttı

Geçen yılın ilk iki ayıyla bu yılın aynı dönemini kıyaslayan Özcan, "Geçen yıl ocak ve şubatta gerçekleştirdiğimiz ihracat miktarı 12 bin 90 ton iken 2024 yılının ocak ve şubat döneminde 13 bin 19 ton ihracat gerçekleştirdik. Bu gerçekten önemli. Hala iş gücü ihtiyacı olmasına rağmen mevcut kapasitelerimizi de zorlayarak bu miktarı gerçekleştirdik. Bununla beraber de 2023 yılında ocak ve şubatta 63 milyon 732 bin dolar gelir elde ettik ama 2024 yılının bu ilk iki ayında 76 milyon 474 bin dolar gelir elde etmiş olduk. Hem miktarda artış hem de 13 milyon dolar daha fazla gelir elde etmiş olmak da çok sevindirici." diye konuştu.

Özcan, 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı sattıklarını, en önemli alıcılarının başında ABD'nin geldiğini ancak Avrupa pazarlarındaki yerlerini de korumaya devam ettiklerini söyledi.

Orta Asya'da üretilen kuru kayısının Malatya kayısısına rakip olduğuna ve pazarlarını zorladığına dikkati çeken Özcan, "O bölgelerde üretilen kayısı fiyatlarının bizim fiyatların çok gerisinde olması bizim için önemli bir dezavantaja dönüşüyor ama buna rağmen dünyadaki ekonomik gelir seviyeleri yüksek olan pazarlarda, Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesiyle de taçlandırılmış Malatya kayısısı hala yerini korumaya devam ediyor. Kısmen özellikle Çin- Rusya gibi daha çok fiyatın büyük aktör olduğu ülkelerde de miktarlarda önemli gerilemeler söz konusu. İnşallah 31 Temmuz 2024 tarihine kadar da geçtiğimiz yıllarda koymuş olduğumuz hedefi tutturmak için de yoğun bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malatya Kayısısı İhracatı Yükselişe Geçti - Son Dakika

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