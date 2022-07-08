Malatya Kurban Pazarı'nda arife yoğunluğu - Son Dakika
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Malatya Kurban Pazarı'nda arife yoğunluğu

08.07.2022 13:42
Malatya Kurban Pazarı'nda arife yoğunluğu

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram arifesi yoğunluğu yaşanıyor.

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram arifesi yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarına getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı. Tüm önlemlerin alındığı pazarda, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ve besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Kurban Bayramı'na bir gün kala hareketlilik yaşanan Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde il dışından ve ilçelerden gelen besiciler, yetiştirdikleri kurbanlıkları iyi fiyata satmak için çaba harcıyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları 2 bin 500 lira ile 4 bin lira, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 25 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Arife gününde yoğunluk yaşanan hayvan pazarında, besiciler girdi maliyetlerine oranla kurban fiyatlarının düşük olduğunu, arife günü ve bayramın ilk gününden umutlu olduklarını söyledi.

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise kurban fiyatlarının yüksek olduğunu ancak pazarlık yaparak uygun fiyata almayı düşündüklerini ifade etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Kurban Pazarı'nda arife yoğunluğu - Son Dakika

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