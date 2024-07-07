Malatya Minibüsçüleri Zam Kararına Tepki Gösterdi

Ekonomi

Malatya'da minibüsçü esnafı, Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından zam kararının alınmamasına tepki gösterdi.

Önceki gün Malatya Büyükşehir Belediyesi önüne minibüsleri ile gelerek kontak kapatan esnaf, Başkan Sami Er ile görüşmek istedi. Esnaf, artan yakıt giderleri karşısında çevre illerin tamamında artışa gidildiğini belirterek Malatya'da da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından fiyatlarının güncellenmesini istedi. Polis ekiplerinin de devreye girmesi ile minibüsçü esnafı araçlarını belediye önünden kaldırırken, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce de belediye önüne gelerek yetkililerle görüştü. Önümüzdeki Perşembe günü UKOME toplantısında taleplerin karara bağlanacağını ifade eden İnce, alınacak kararın esnafı memnun edeceğini umduğunu söyledi. Minibüsçü esnafının belediye önünden ayrılması ile eylem de sona erdi. - MALATYA