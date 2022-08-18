Gelin kaynana pekmez üretip satıyor - Son Dakika
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Gelin kaynana pekmez üretip satıyor

18.08.2022 11:25
Gelin kaynana pekmez üretip satıyor

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan Ümmü Gülsüm Koç ile kayınvalidesi Gülfiraz Koç evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri dutları pekmez yaparak gelir elde ediyor.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde yaşayan Ümmü Gülsüm Koç ile kayınvalidesi Gülfiraz Koç evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri dutları pekmez yaparak gelir elde ediyor.

İlçesine bağlı Ulaçlı Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Gülsüm Koç ile kayınvalidesi Gülfiraz Koç, 7 yıldır el ele vererek elde ettikleri ürünleri pekmeze dönüştürüp, aile ekonomisini katkı sunuyor. Geleneksel yöntemle elde edilen ürünlerin kilogramı ise 70 ila 100 TL arasında satışa sunuluyor.

"Aile ekonomisine katkımız oluyor"

Yaklaşık 100'e yakın dut ağaçlarının bulunduğu kaydeden Ümmü Gülsüm Koç, "Yılın üç ayında dut ağaçlarımızdan elde ettiğimiz meyvelerden pekmez yaparak satıyoruz. Ev ekonomisine katkımız oluyor. Fiyatlarımız 70 ila 100 TL arasında değişir. Daha çok Trabzon ve İstanbul illerine gönderiyoruz" dedi.

"Yılda 250 kilogram ürün elde ediyoruz"

Köyde farklı işlerle de uğraştıkları için çok fazla üretim yapamadıklarını belirten Ümmü Gülsüm Koç, "Dut ağacımız çok ama zamanımız olmuyor. Bir sezonda yaklaşık 10-12 teneke yapabiliyoruz. Bir teneke 25 kilogram geliyor. Bazen de 15 teneke yaptığımız oluyor ama sezonuna göre değişiyor" şeklinde konuştu.

"Ürünlerimiz tamamen doğal"

Elde ettikleri ürünlerin tamamen geleneksel ve doğal yöntemlerle elde ettiklerini söyleyen kayınvalide Gülfiraz Koç ise "Ürünlerimiz tamamen doğal yollarla elde ediliyor. Dut ve su dışında başka bir malzeme kullanmıyoruz. İlaçsız katkı maddesi kullanmadan üretim yapıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Ümmü Gülsüm, Arapgir, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gelin kaynana pekmez üretip satıyor - Son Dakika

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