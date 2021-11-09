Malatya Ticaret Borsası
09.11.2021 15:50
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 40,80 ila 43,86 lira arasından satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 40,80 ila 43,86 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|40,80
|43,86
|Organik kuru kayısı
|Kg
|39,25
|39,25
|Gün kurusu
|Kg
|33,17
|33,17
|İslimli kabuk kurusu
|Kg
|28,00
|28,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|28,00
|28,00
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