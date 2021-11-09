Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 40,80 ila 43,86 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 40,80 43,86 Organik kuru kayısı Kg 39,25 39,25 Gün kurusu Kg 33,17 33,17 İslimli kabuk kurusu Kg 28,00 28,00 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 28,00 28,00

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi

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