Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz uygulanmasını talep etti

Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin mücbir sebep halinin devam ettiği illerde vergisiz olarak uygulanmasını talep etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 2024 yılının 2. Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın'ın da davetli olarak katıldığı toplantıda Yeminli Mali Müşavir Bahadır Altaş, enflasyon düzeltmesi konusu hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

İlk olarak 2003 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesi işleminin, enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesini amaçladığını dile getiren Altaş, "Enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan nakdi olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesinden ibaret bir işlemdir" dedi.

Yirmi yıl aranın ardından ikinci kez uygulanacak işlemin mesleki açıdan ciddi bir iş temposunu beraberinde getireceğini belirten Altaş, "İlk uygulamanın yapıldığı 2003 yılında 650 bin olan mükellef sayısı 2023 yılında yaklaşık 2 milyona çıktı, uygulama yaklaşık 1 milyon 300 bin mükellef için bir ilk olacak. Mali tablolarında öz kaynağı yetersiz olan firmalar 2024 yılında enflasyon düzeltmesi sebebiyle sürpriz vergiyle karşılaşabilirler" ifadelerini kullandı.

"İşlemlerin vergisiz uygulanmasını talep ediyoruz"

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan, bilanço esasına göre defter tutan tüm firmaların enflasyon düzenlemesine tabii olacağını belirten Başkan Sadıkoğlu ise, "2023 yılında yaşadığımız depremler sonucu ciddi ekonomik kayıplar yaşamış mücbir sebep halinin devam ettiği illerimizde 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz olarak uygulanmasını, ihtiyari olmasını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını talep ediyoruz. Bu konuda hazırladığımız talep yazımızı ilgili bakanlıklara gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu. - MALATYA