Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz uygulanmasını talep etti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Şubat ayı olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin mücbir sebep halinin devam ettiği illerde vergisiz olarak uygulanmasını talep etti.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 2024 yılının 2. Meclis toplantısını gerçekleştirdi. Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın'ın da davetli olarak katıldığı toplantıda Yeminli Mali Müşavir Bahadır Altaş, enflasyon düzeltmesi konusu hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
İlk olarak 2003 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesi işleminin, enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisinin giderilmesini amaçladığını dile getiren Altaş, "Enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan nakdi olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesinden ibaret bir işlemdir" dedi.
Yirmi yıl aranın ardından ikinci kez uygulanacak işlemin mesleki açıdan ciddi bir iş temposunu beraberinde getireceğini belirten Altaş, "İlk uygulamanın yapıldığı 2003 yılında 650 bin olan mükellef sayısı 2023 yılında yaklaşık 2 milyona çıktı, uygulama yaklaşık 1 milyon 300 bin mükellef için bir ilk olacak. Mali tablolarında öz kaynağı yetersiz olan firmalar 2024 yılında enflasyon düzeltmesi sebebiyle sürpriz vergiyle karşılaşabilirler" ifadelerini kullandı.
"İşlemlerin vergisiz uygulanmasını talep ediyoruz"
Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan, bilanço esasına göre defter tutan tüm firmaların enflasyon düzenlemesine tabii olacağını belirten Başkan Sadıkoğlu ise, "2023 yılında yaşadığımız depremler sonucu ciddi ekonomik kayıplar yaşamış mücbir sebep halinin devam ettiği illerimizde 2024 ve 2025 yılı enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz olarak uygulanmasını, ihtiyari olmasını ve geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmamasını talep ediyoruz. Bu konuda hazırladığımız talep yazımızı ilgili bakanlıklara gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika › Ekonomi › Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, enflasyon düzeltmesi işlemlerinin vergisiz uygulanmasını talep etti - Son Dakika
Juventus forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan 4 yıl men edildi. Fransız futbolcunun men cezası, futbol kariyerini ciddi şekilde etkileyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?