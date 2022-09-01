Başkan Sadıkoğlu: "İşletmelerimiz içinden çıkılmaz bir maliyet artışıyla karşı karşıya" - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu: "İşletmelerimiz içinden çıkılmaz bir maliyet artışıyla karşı karşıya"

01.09.2022 14:10
Başkan Sadıkoğlu: "İşletmelerimiz içinden çıkılmaz bir maliyet artışıyla karşı karşıya"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sanayi ve ticari işletmelerde elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan yüzde 50 zammın işletmeleri içinden çıkılmaz bir maliyet artışıyla karşı karşıya bırakacağını söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sanayi ve ticari işletmelerde elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan yüzde 50 zammın işletmeleri içinden çıkılmaz bir maliyet artışıyla karşı karşıya bırakacağını söyledi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, EPDK ve BOTAŞ tarafından 1 Eylül itibariyle sanayide ve ticari işletmelerde kullanılan elektriğe ve doğal gaza yüzde 50, konutlarda kullanılan elektriğe ve doğal gaza da yüzde 20 oranında yapılan zammın işletmeleri zora soktuğunu kaydetti. Sadıkoğlu, "Son iki yıl hem vatandaşımız hem de iş dünyası için oldukça zorlu geçiyor. Önce salgın, ardından baş gösteren ekonomik sıkıntılar iş dünyasını zorluyor. Akaryakıta, ham maddeye, enerjiye, kiraya, işçi ücretlerine kadar birçok kalemde yaşanan artışlarla finansman yönetimi yapmakta zorlanan işletmelerimiz şimdi de yüzde 50'lik elektrik ve doğal gaz zammı ile karşı karşıya kaldı. İmalattan, hizmete tüm sektörlerdeki işletmelerimiz enerji maliyetlerini artık karşılayamaz duruma geldi. İşletmeler bu zamla birlikte oluşacak maliyet artışını müşterilerine yansıtması halinde zaten durma noktasında olan işlerini daha da içinden çıkılamaz hale getirecektir. Enflasyonist ortamda tüketicinin alım gücü de düşünüldüğünde işletmelerimiz kepenk kapatmak durumda kalacaktır. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, elektrik ve doğal gaz tarifelerine yapılan yüzde 50 zamların işletmeler üzerinde oluşturduğu maliyet hakkında hazırladığımız özel dosyayı çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanalıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlıklara ileteceğiz. Bu konunun da takipçisi olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu: 'İşletmelerimiz içinden çıkılmaz bir maliyet artışıyla karşı karşıya' - Son Dakika

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