Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılması için çağrıda bulundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, mücbir sebep süresinin uzatılması için çağrıda bulundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vergi, SGK ve BAĞ-KUR gibi kamu alacaklarının ötelenmesini kapsayan mücbir sebep süresinin uzatılması için tüm dinamiklerin sürece katkı sunmasını beklediklerini belirtti.

15.08.2024 14:34
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Mücbir sebep süresinin uzatılması için yoğun çaba gösteren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin tüm dinamiklerine çağrıda bulunarak, "31 Ağustos son gün. Şehrimiz adına büyük önem arz eden süre uzatımı için tüm dinamiklerin sürece katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.

Vergi, SGK ve BAĞ-KUR gibi kamu alacaklarının ötelenmesini kapsayan mücbir sebep süresinin sona ermesine 15 gün kaldı. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş illeri ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde uygulanan mücbir sebebin süre uzatımı için yoğun çaba gösteren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, şehrin dinamiklerine çağrıda bulundu.

Mücbir sebebin, vergi levhası bulunan tüm işletmeleri yakından ilgilendirdiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Mücbir sebep süresinin uzatılması için uzun zamandır resmi girişimlerde bulunuyor ve basın yoluyla ısrarlı çalışmalar yürütüyoruz. Depremin sosyal, fiziki ve ekonomik anlamda yıktığı şehrimizdeki işletmelerimizin toparlanması söz konusu dahi değil. Böyle bir zeminde hiçbir işletmemizin, biriken vergi, SGK ve BAĞ-KUR borçlarını ödeyebilecek ekonomik durumu yok. Mücbir Sebep konusunda şehrimizdeki tüm dinamiklerin süre uzatımı için taleplerde bulunması sürece fayda sağlayacaktır" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, günlerdir her platformda dile getirdiği söylemini tekrarlayarak, "Ya iş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep devam etmeli, ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmelidir. Devletimizin yakın geçmişte bazı şirketler için büyük ölçekli vergi affı uygulamalarını hatırlıyoruz. Mücbir sebep süresi uzatılmayacaksa benzer vergi affı uygulanmalıdır" sözlerine yer verdi.

Ayrıca Başkan Sadıkoğlu, geçtiğimiz günlerde milletvekillerine de çağrıda bulunmuş, "İktidar ve muhalefet milletvekillerimizin mücbir sebep konusuna duyarlı davranarak, yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek için süre uzatım talebimizi meclis gündemine taşımalarını bekliyoruz" ifadelerine yer vermişti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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