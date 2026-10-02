Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde Sadıkoğlu 50 meclis üyesiyle çoğunluğu aldı - Son Dakika
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde Sadıkoğlu 50 meclis üyesiyle çoğunluğu aldı

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde Sadıkoğlu 50 meclis üyesiyle çoğunluğu aldı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda organ seçimlerine 7217 üyeden 5412'si katıldı ve 91 meclis üyesi belirlendi. Mevcut Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 50, Mahmut Boyraz 39 meclis üyesi kazanırken 2 bağımsız meclise girdi ve Sadıkoğlu grupların çoğunluğunu alarak seçimi kazandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri 1 Ekim 2026 tarihinde yapıldı. Oy kullanma hakkına sahip 7217 üyeden 5412 üye seçime katılarak oy kullandı. Katılım yüzde 75 olarak gerçekleşti. 33 meslek komitesi için yapılan seçimler sonucunda 91 meclis üyesi seçildi. 18 meslek grubunu Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun beyaz listesi kazandı. 13 meslek grubunu Mahmut Boyraz'ın sarı listesi kazandı. Bir grupta berabere sonuç alındı. Bir meslek grubunda da bağımsız mavi liste kazandı.

Sadıkoğlu 50, Boyraz 39 meclis üyesi kazanmış oldu. 2 meclis üyesi de bağımsız olarak meclise girdi. Böylece mevcut Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, grupların çoğunluğunu alarak seçimi kazanmış oldu.

Seçimlerin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Başkan Sadıkoğlu, "Demokratik bir ortamda seçimlerimizi gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Kazanan Malatya oldu. İki aydır kapı kapı dolaşan, amaçları sadece Malatya'ya faydalı olmak olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehrimiz için ve Malatya adına hep dik duracağız. Malatya adına doğru yapılan her şeyin yanındayız. Ama Malatya adına eğri yapan, eksik yapan, samimiyetsiz davranan, kişisel menfaatlerini ve kişisel menfaatlerini öne çıkaran ve kendi menfaatlerini düşünen herkese de boyun eğmeyeceğiz. Biz burada menfaat için değil, gerçekten Malatya için varız. Bu samimiyeti asla bozmayacağız. Özellikle bize oy veren vermeyen hiç kimseyi ayrıştırmadan Malatya Ticaret ve Odası'nın herkesin odası olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde Sadıkoğlu 50 meclis üyesiyle çoğunluğu aldı - Son Dakika
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