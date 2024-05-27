Malkara Ziraat Odası Başkanı: Hububat fiyatlarının açıklanması için acil önlem alınmalı

Ekonomi

Malkara Ziraat Odası Başkanı Ender Çeşme, bölgelerindeki arpa ve buğday biçimlerine çok kısa bir zaman kaldığını, çiftçinin mağdur olmaması için hükümet yetkililerinden acilen hububat fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Malkara Ziraat Odası Başkanı Ender Çeşme yaptığı açıklamada, "Girdilere gelen yüksek zamlarla beli bükülen, banka kredi borçları katlanarak artan üreticimizin sıkıntılarına duyarsız kalınmamalı, verilen fiyatların artırılması ve zamanında ödenmesi uygulamaya konulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Arpa ve buğday biçimlerine çok kısa bir zaman kaldığını, çiftçinin mağdur olmaması için hükümet yetkililerinden acilen hububat fiyatlarının açıklanmasını beklediklerini söyleyen Çeşme, "Fiyat artışının enflasyon oranının altında kalmaması gerekiyor. Buğday üreticilerimiz, üretimde yaptığı masrafların, verdiği emeğin ve döktüğü alın terinin karşılığını almak istiyor" dedi. - TEKİRDAĞ