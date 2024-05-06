Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi

Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris\'e geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine Akdeniz turu kapsamında gelen Malta bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyerde 1800 yolcu ve 1100 personel bulunuyor. Turistler, limandan ayrıldıktan sonra Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti ve safari ve kültür turlarına katıldı. Geminin gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

06.05.2024 17:11
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Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1800 yolcu ve 1100 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi.

Bazı turistler safari ve kültür turlarına katıldı.

Girit'ten gelen "Marella Discovery"in gece saatlerinde demir alarak Santorini Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malta bayraklı Marella Discovery Marmaris'e geldi - Son Dakika

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