Manavgat'a Sabit Kızılay Kan Alma Birimi Yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manavgat'a Sabit Kızılay Kan Alma Birimi Yapılıyor

Manavgat\'a Sabit Kızılay Kan Alma Birimi Yapılıyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından eski kaymakamlık binası bahçesinde sabit Kızılay Kan Alma Birimi yaptırılarak kente kazandırılıyor.

02.09.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından eski kaymakamlık binası bahçesinde sabit Kızılay Kan Alma Birimi yaptırılarak kente kazandırılıyor.

MATSO, Manavgat'a sabit bir Kızılay Kan Alma Birimi kazandırıyor. Eski Manavgat Kaymakamlığı bahçesinde yaptırılacak birim için alanın zemin çalışmaları yapıldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar ile birimin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. MATSO Başkanı Güngör, Manavgat'ta Kızılay Kan Alma Birimi'nin açılmasının elzem olduğuna vurgu yaparak, kent için önemli bir sorunun çözülmesine öncülük ettiklerini söyledi. Manavgat için Kızılay Kan Alma Birimi'nin sabit olması gerektiğini belirten Başkan Güngör, "ayın belirli günlerinde seyyar kan alma birimi geliyordu, ama bu Manavgat için yetersiz kalıyordu. Böyle bir birimin Manavgat'a kurulması yönünde üyelerimizden ve halkımızdan bu konuda talepler alıyorduk. Biz MATSO olarak böyle bir birimin Manavgat'a kazandırılması için 1 yıldır çaba gösteriyorduk. En kısa sürede Manavgat'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Güngör, " Antalya'daki hastanelerde tedavi gören üye yakınları ve halkımız, kan ihtiyacı olduğunda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Manavgat'ta sabit bir Kızılay Kan Alma Birimi olmadığı için, zaman zaman kan bağışında bulunacak kişileri Antalya'ya taşımak zorunda kalıyorlardı. Bu durum hem zaman kaybına hem de maddi külfete neden oluyordu. MATSO olarak Kızılay'a başvurarak odamızın öz sermayesi ile bu birimin şehrimize kazandırılması konusunu üstlenebileceğimizi belirttik. Yaptığımız protokol ile Manavgat'a sabit bir Kızılay Kan Merkezi kurulması için çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Manavgat'ın en işlek bölgelerinden biri olan eski Manavgat Kaymakamlık binası önünde yapılacak sabit Kızılay Kan Alma Birimi'nin inşaatı tamamlandığında, merkez faaliyete geçecek. Kızılay Sabit Kan Alma Birimi konusunda destek olan Antalya Milletvekillerimize, sabit bir Kızılay Kan Alma Merkezi'nin yerini tahsis eden Manavgat Kaymakamlığı'na, zemin hazırlıklarını yapan Manavgat Belediyesi'ne ve bu önemli hizmeti şehrimize kazandırma fırsatını veren Kızılay yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manavgat'a Sabit Kızılay Kan Alma Birimi Yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'a Sabit Kızılay Kan Alma Birimi Yapılıyor - Son Dakika
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