Başkan Güngör: "MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz" - Son Dakika
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Başkan Güngör: "MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz"

05.08.2022 12:21
Başkan Güngör: "MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), e-imza firması TÜRKTRUST ile e-imza ve e-mühür protokolü imzaladı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), e-imza firması TÜRKTRUST ile e-imza ve e-mühür protokolü imzaladı.

MATSO, üyelerinin ve Manavgat halkının zamandan ve ekonomik olarak tasarruf etmeleri için e-imza firması TÜRKTRUST ile e-imza ve mali mühür (e-mühür) protokolü imzaladı. MATSO binasında gerçekleşen protokol, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile e imza firması TÜRKTRUST Antalya Bölge Temsilcisi Akın Ağraş arasında imzalandı.

İmza protokolü sonrasında açıklama yapan MATSO başkanı Seydi Tahsin Güngör, daha önce noter aracılığı ile 10 günde temin edilebilen ya da Antalya'dan alınabilen e-imza ve mali mührü yapılan protokol ile MATSO üyeleri ve talep eden herkese anında verebileceklerini söyledi. Başkan Güngör, "Bugün itibari ile odamıza gelen üyelerimiz ve halkımıza e-imza ve mali mührü vermeye başladık. Böylece üyelerimiz ve halkımız hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf edecek" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Başkan Güngör: 'MATSO olarak anında e-imza verebiliyoruz' - Son Dakika

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