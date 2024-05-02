Manisa Büyükşehir Belediyesi Kiraz Üreticilerine Elma Sirkeli Pet Şişe Dağıttı

Ekonomi

Kiraz yetiştiriciliğinde görülen en önemli tehlikelerinden biri olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da 8 mahallede elma sirkeli pet şişe dağıttı. Başkan Çetin Akın, "Bundan sonraki 5 yıllık süreç içerisinde de çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli hasat diliyorum" dedi.

Kirazda verimin ve kalitenin düşmesine neden olan ve üreticilerin korkulu rüyası haline gelen kanadı noktalı sirke sineğe karşı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sirke ile biyoteknik mücadele başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında Turgutlu'da kiraz üretimi yapan Karaköy, Ören, Kabaçınar, Hacıisalar, Kuşlar, Yunusdere, Kayrak ve Gögedik Mahallelerinde kiraz üreticilerine 6 bin 480 şişe elma sirkesi dağıtımı yapıldı. Haciiasalar Mahallesinde yapılan dağıtım törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Turgutlu İlçe Başkanı, İlçe Tarım Müdürü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından kiraz üreticilerimize hibe edilen elma sirkeli pet şişelerin dağıtımını gerçekleştirdik. Üreticilerimizin mahsullerini daha sağlıklı ve verimli bir şekilde hasat edebilmeleri için bizler de elimizin taşın altına koyduk. Bu proje sayesinde üreticilerimiz kimyasal kullanmadan meyve bahçelerinde bulunan kanadı noktalı sirke sineğiyle mücadele edebilecekler. Bundan sonraki 5 yıllık süreç içerisinde de çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli hasat diliyorum" dedi. - MANİSA