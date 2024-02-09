Manisa Büyükşehir Belediyesi, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi kapsamında 250 damızlık koç desteği verecek

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini her alanda sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, koyun sürülerinde verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirdiği 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi' kapsamında, bu yıl 250 damızlık koç desteği verecek. Başvurular alınmaya başlanırken, destekten faydalanmak isteyen üreticilerin 29 Şubat'a kadar merkezde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına, ilçelerde Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine başvurabilecekleri belirtildi.

Geçtiğimiz yıl üreticilere yönelik desteklemeler için 150 milyon TL gibi bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı desteklerine de hızlı başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde sulama kooperatifleri ve mahallelere boru desteğiyle başlayan 2024 destekleri, 1850 ton gübre desteğiyle devam etti. Arıcılara kovan desteği noktasında başvuruların alındığı tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar, 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi' ile devam etti.

250 koç desteği

Uygulamaya aldığı projeler ile üreticilerin gelirlerini arttırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projesi'ni bu yıl da devam ettirecek. Üreticilerin elinde bulunan koyun sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin arttırılması ve sürü ıslahının sağlanması amacıyla Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, yüzde 75 hibe desteği ile 250 adet damızlık koç desteği sağlanacak.

Başvurular başladı, projeden kimler faydalanacak?

Projeden, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Kayıt Sistemlerine kayıtlı olan ve en az 30, en fazla 150 adet anaç koyun hayvan varlığına sahip, programlı aşıları eksiksiz yaptırmış yetiştiriciler yararlanabilecek. Şartları uyan ve projeden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruları, 7 Şubat itibariyle alınmaya başlandı. 29 Şubat tarihine kadar devam edecek başvuruların merkezde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; ilçelerde Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine yapılabileceği belirtildi. Proje tutarının yüzde 75'inin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak karşılanacağı da belirtildi. - MANİSA