Yeni ManisaKart noktası hizmete başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden daha hızlı ve kolay yararlanabilmesi için ManisaKart hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Şehir genelinde ManisaKart işlemlerine erişimi artırmak amacıyla yeni bir hizmet noktası daha faaliyete geçirildi. Yarhasanlar Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı No: 54 adresinde bulunan MASKİ Ek Hizmet Binası içerisinde kurulan ManisaKart İşlem ve Uygulama Merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Hizmete başlayan yeni merkezde vatandaşlar; yeni kart başvurusu, kart vize işlemleri ve kredi kartı ile bakiye yükleme gibi birçok işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilecek. Ayrıca merkezde görevli personel tarafından ManisaKart mobil uygulamasının kullanımı hakkında da bilgilendirme yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, açılan yeni işlem merkeziyle birlikte özellikle yoğunluk yaşanan noktalarda vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmasının hedeflendiğini belirtti. Yapılan bu yatırımla hem işlem sürelerinin kısaltılması hem de dijital uygulamaların daha etkin kullanılmasının amaçlandığı ifade edildi. - MANİSA