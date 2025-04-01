Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Tek Dam' Projesi ile Süt Hayvancılığına Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Tek Dam' Projesi ile Süt Hayvancılığına Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nden \'Tek Dam\' Projesi ile Süt Hayvancılığına Destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Tek Dam' projesi ile süt hayvancılığında verimliliği artırmayı hedefliyor. Proje, üreticilere ekonomik kazanç sağlamayı ve bölgesel hayvancılığı sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Selendi İlçesi'nde yapılan teknik gezide, projenin detayları ele alındı.

01.04.2025 20:11  Güncelleme: 20:13
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan 'Tek Dam' projesi ile süt hayvancılığında verimliliği artırmayı ve üreticilerin ekonomik kazanç sağlamasını hedefliyor. Selendi İlçesi'nde gerçekleştirilen teknik gezide, proje kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirmek için çalıştığı 'Tek Dam' projesini üreticilere tanıtmaya devam ediyor. Süt hayvancılığında verimliliği artırmayı, üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan proje, üreticilerden büyük ilgi gördü. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Selendi İlçesi'nde gerçekleştirilen teknik gezide hayvancılık işletmesi ve Antep fıstığı işleme tesisini inceledi. İncelemelerin ardından S.S. Selendi Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Halil Dilik ve üyeleri ile bir toplantı düzenlendi.

"Amacımız hayvancılığın ölmemesi, üreticilerin kazanç elde etmesidir"

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Selendi'de bulunan hayvancılık tesisine yönelik yaptığı değerlendirmede, "Böyle bir tesis olduğunu öğrendik ve gelip incelemek istedik. Bu tesisin modernizasyonuna, yenilenmesine ve tamir edilerek aktif hale getirilmesine hazırız. Ancak işletmesini kooperatifler aracılığı ile yapmalısınız. Biz burayı düzenleyip çalışır hale getirdiğimizde, üreticiler hayvanlarını getirerek burada hayvancılık yapabilirler. 'Tek Dam' projemizin mantığı, evin altında hayvancılık yapılmaması, bunun yerine sistemli bir tesis oluşturulmasıdır. Üreticiler hayvanlarını buraya getirerek daha sağlıklı ve verimli bir üretim süreci geçirebilirler. Bizim amacımız hayvancılığın ölmemesi ve üreticilerin kazanç elde etmesidir" dedi.

Prof. Dr. Yusuf Kurucu ise süt alıcıları ile yapılan görüşmelere değinerek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak süt alıcıları ile bir araya geldik. Kendileri bize kaliteli süt aradıklarını, ancak bulamadıklarını söyledi. Üreticilere destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. Biz de onlara, üreticilere ve kooperatiflere destek sağladığımız takdirde onların da sütü kooperatiflerden alması gerektiğini ilettik. Bunun üzerine süt alıcıları, kaliteli süt temini konusunda kooperatiflerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Böylece, hem üreticiler kazanç sağlayacak hem de kaliteli süt üretimi teşvik edilecek" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya verdiği önem doğrultusunda yürüttüğü 'Tek Dam' projesi, hem üreticilerin yaşam kalitesini artırmayı hem de bölgesel hayvancılığı daha sistemli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Selendi, Ekonomi, Güncel, manisa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Tek Dam' Projesi ile Süt Hayvancılığına Destek - Son Dakika

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