Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sancaklıuzunçınar Mahallesi\'ne Taral Doldurma Tesisi Kurdu

Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelere kurulan taral doldurma tesisleriyle üreticilerin suya ulaşımını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesinin Sancaklıuzunçınar Mahallesi'ne yerleştirilen 10 ton kapasiteli Taral Doldurma Tesisi de mahalle halkının faydalanması için hizmete girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentin 17 ilçesinde yaşayan üreticilere desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesi Sancaklıuzunçınar Mahallesi'ne de 10 tonluk taral doldurma tesisi kazandırıldı. Taral Doldurma Tesisi ile üreticiler tarımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları suya kolay bir şekilde erişebiliyor. Tesis, özellikle ilaçlama çalışmalarında büyük kolaylık sunuyor.

Üreticiler, ilaçlama yapacakları zaman ve hayvanları için suya ihtiyaçları olduğunda makineleri için gereken suyu, taral doldurma tesisinden ücretsiz olarak doldurabiliyor. Bu bakımdan tesis, ürünlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine büyük katkı sağlıyor ve ilaçlama süreçlerini hızlandırarak ürün verimliliğini arttırıyor.

Şehzadeler ilçesi Sancaklıuzunçınar Mahalle Muhtarı Servet Coşkuner, taral doldurma tesisinin mahallede yaşayan üreticiler için güzel bir hizmet olduğunu belirtti. Coşkuner, "Şimdi küresel ısınmadan dolayı sular da bayağı azaldı. Bazı yüzeysel sular kesildi. Böyle faydalı, yararlı hizmeti çevre köylerde de gördük. Her kesim bu hizmetten faydalanıyor. Mesela merada keçi ağılımız var, koyun ağılımız var. Taralla ya da su tankeriyle bu depodan su alınarak hayvanlar sulanıyor. Haftada bir depodan kendi tankerleriyle alıp götürüyorlar. Hayvanını suluyorlar. Sonra orman yangınları var. Bağda bahçede ufak tefek yangın da olabilir. Vatandaşlarımız zaten pürdikkat hareket ediyor. Ancak hatayla da olsa başımıza gelebilir. Burada 10 ton hazırda suyumuz var. Öyle bir durumda da kendi tarallarımızla erkenden müdahalede bulunabiliriz. En azından itfaiye ekipleri gelene kadar zaman kazanmış oluruz. Güzel bir hizmet. Mahallemizde meyvecilik de yapılıyor. Kiraz, üzüm, zeytin, şeftali üretiliyor. Bunlara ilaçlama yapılıyor. Önceden 3-5 km su doldurmak için yol gidiyorduk. Şimdi elimizin altında. Örneğin, şimdi arkadaşımız zeytinlerine ilaç atacak. Dopadan suyunu doldurup gidecek. Ama tabiiki, mahalle olarak bilinçli şekilde kullanıyoruz. Suyumuz var deyip de israf yapmıyoruz. Mahallemize iyi bir hizmet oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

"Bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı"

Mahallede çiftçilik yapan Mustafa Atıcı da kurulan tesisle ilgili düşüncelerini şu sözle dile getirdi: "Bağım var, kirazım var, zeytinim var. Bunların hepsi için ilaç makinemi rahatlıkla, kolaylıkla doldurabiliyorum. Taral yapılmadan önce aşağıdaki köylerden, petrollerden doldurmaya gidiyorduk. Burada olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı. Yapanlar sağ olsunlar. Belediye Başkanımızdan, muhtarımızdan, emeği geçen kim varsa hepsinden Allah razı olsun."

Sancaklıuzunçınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yunus Binici, taral doldurma tesisinden memnun olduklarını dile getirdi. Binici, "Tarımla uğraşıyorum. Kiraz üretimi yapıyorum. Bağımıza bahçemize ilaç atacağımız zaman su arama derdimiz yok. Bu konuda gerçekten köyümüz adına çok güzel bir hizmet oldu. Böyle bir hizmet her zaman saygıya değer. Taraldan çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA