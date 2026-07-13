Manisa\'da 15 Bin Kişiye İstihdam

Manisa'da 2026 yılının ilk 6 ayında İŞKUR aracılığıyla 15 bin 341 kişi işe yerleştirilirken, 44 bin 477 vatandaşa kariyer ve istihdam danışmanlığı hizmeti verildiği açıklandı. İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdama katılımını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini söyledi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 6 ayında istihdamın artırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 15 bin 341 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık etti. Aynı dönemde 44 bin 477 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti sunulurken, işverenlerden 25 bin 58 açık iş talebi alındı.

Manisa İŞKUR'un yılın ilk yarısında yürüttüğü çalışmalar kapsamında işe yerleştirilen 15 bin 341 kişinin 6 bin 339'unu kadınlar, 9 bin 2'sini erkekler oluşturdu. Ayrıca 508 engelli vatandaş ile 154 kişi de kamu kurumlarında İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi.

44 bin kişiye kariyer danışmanlığı

İş arayan vatandaşların bilgi, beceri ve deneyimlerine uygun işlere yönlendirilmesi amacıyla yürütülen danışmanlık faaliyetleri kapsamında 44 bin 477 bireysel görüşme gerçekleştirildi.

Kurumda, vatandaşlara iş arama teknikleri, meslek seçimi, kariyer planlaması ve çalışma hayatına hazırlık konularında rehberlik hizmeti sunulurken, öğrencilere yönelik kariyer rehberliği çalışmalarıyla gençlerin doğru meslek tercihleri yapmaları da desteklendi. Kurum, işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da sürdürürken, bu kapsamda yılın ilk 6 ayında 25 bin 58 açık iş ilanı alınırken, işverenlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla 5 bin 904 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde işverenlere kurumun hizmetleri, istihdam teşvikleri ve iş gücü piyasasına yönelik destekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurum tarafından iş gücünün niteliğini artırmaya yönelik uygulanan aktif iş gücü programları kapsamında 87 İşbaşı Eğitim Programı ile 812 kişi, 4 Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ile 88 kişi ve Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında 200 kadın desteklendi.

Bunun yanı sıra Toplum Yararına Program'dan 1.680 kişi, İşgücü Uyum Programı'ndan 402 kişi, Engelsiz İşgücü Uyum Programı'ndan 141 kişi ve İŞKUR Gençlik Programı'ndan ise bin 492 genç faydalandı.

"İstihdam kapasitesine katkı sunmayı sürdüreceğiz"

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, elde edilen sonuçların kurumun iş arayanlar ile işverenler arasında kurduğu güçlü iş birliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Vatandaşlarla işverenleri doğrudan buluşturan bire bir iş görüşmelerini düzenli olarak sürdürdüklerini ifade eden Tufan, "Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri İl Müdürlüğümüzde iş arayan vatandaşlarımızı, salı ve perşembe günleri ise engelli vatandaşlarımızı işverenlerle bire bir görüştürüyoruz. Tüm kurum hizmetlerimiz ücretsizdir. Bu uygulamayla hem işverenlerimizin nitelikli iş gücüne daha hızlı ulaşmasını hem de vatandaşlarımızın iş fırsatlarına doğrudan erişmesini sağlıyoruz." dedi.

Kadınlar, gençler, engelli bireyler ve dezavantajlı grupların istihdama katılımını artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayan Tufan, "Manisa'nın üretim gücüne ve istihdam kapasitesine katkı sunmak amacıyla kamu kurumlarımız, iş dünyamız, üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA