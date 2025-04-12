Manisa\'da 2025 Yılı Yatırım Projeleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa'da yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan 2025 yılı İl Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Manisa'da toplam değeri 52 milyar 658 milyon TL olan 263 kamu yatırım projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vahdettin Özkan, "Ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Manisa'ya katkı sağlamak, mevcut potansiyelini artırmak amacıyla devletimizin tüm imkanları ile çalışmalarımız devam etmektedir. 2025 yılı yeni yatırım döneminde de bir önceki yılda olduğu gibi şehrimize önemli yatırımlar kazandırmayı hedefliyor, bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Özkan, "Manisa'da toplam tutarı 52 milyar 658 milyon TL olan 263 kamu yatırım projemiz var, bunlardan 222'si merkezi idareye, bakanlıklarımıza ait, 41'i belediyelerimize ait. Projeler için önceki yıllarda 9 milyar 473 milyon TL harcama yapılmış, 2025 yılı için bu projelere toplam 7 milyar 946 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Birinci dönem sonu itibariyle 2 milyar 30 milyon TL ödenek harcanarak, harcama oranı yüzde 25,55 olarak gerçekleşmiştir. Projelerimizden 20 tanesi tamamlandı. Devam eden 151 projemiz var. İhale aşamasında olan 24 projemiz var. Kalan kamu yatırım projelerinin ise hazırlık süreçleri devam ediyor." dedi.

Toplantı ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi vermesi ve koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirilmesi ile sona erdi. - MANİSA