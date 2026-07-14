Manisa'da 69,7 milyar TL'lik 324 proje yürütülüyor - Son Dakika
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Manisa'da 69,7 milyar TL'lik 324 proje yürütülüyor

Manisa\'da 69,7 milyar TL\'lik 324 proje yürütülüyor
14.07.2026 19:45  Güncelleme: 19:47
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Manisa'da toplam 69 milyar 754 milyon TL tutarında 324 kamu yatırım projesi yürütülüyor. 23 proje tamamlanırken, 205 projenin yapımı sürüyor.

Manisa'da kamu yatırımlarının son durumu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. Vali Vahdettin Özkan, il genelinde toplam 69 milyar 754 milyon TL tutarında 324 kamu yatırım projesinin yürütüldüğünü, 23 projenin tamamlandığını, 205 projenin ise yapımının sürdüğünü açıkladı.

Manisa'da yürütülen kamu yatırımlarının son durumu, 2026 Yılı İl Koordinasyon Kurulu III. Toplantısı'nda ele alındı. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde devam eden yatırımların ilerleme seviyeleri ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 2026 yılı ikinci dönem sonu itibarıyla Manisa genelinde devam eden kamu yatırımlarına ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıda açıklanan verilere göre, Manisa'da toplam 324 kamu yatırım projesi yürütülüyor. Projelerin toplam yatırım tutarının 69 milyar 754 milyon TL olduğu belirtildi.

Yatırımların son durumu hakkında bilgi veren Manisa Valisi Vahdettin Özkan, projelerden 23'ünün tamamlandığını, 205 projenin yapım çalışmalarının sürdüğünü, 12 projenin ise ihale aşamasında bulunduğunu ifade etti.

Kamu yatırımlarının Manisa'nın kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Özkan, kurumlar arası koordinasyonun yatırımların zamanında ve verimli şekilde tamamlanmasında belirleyici rol üstlendiğini söyledi.

Manisa'nın sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Vali Özkan, "Şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri yakından takip ediyor, kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek yatırımların planlanan süreç içerisinde tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren, şehrimizin geleceğine katkı sunan yatırımları en etkin şekilde hayata geçirmektir." dedi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kamu kurum ve kuruluşlarının devam eden yatırımlara ilişkin sunumlarının ardından koordinasyon gerektiren konuların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da 69,7 milyar TL'lik 324 proje yürütülüyor - Son Dakika

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