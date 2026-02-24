Manisa'da dijital dayanışma hamlesi - Son Dakika
Manisa'da dijital dayanışma hamlesi

24.02.2026 15:16  Güncelleme: 15:17
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin öğrencilere destek olabileceği 'Askıda Öğrenci Kartı' ve 'Askıda Fatura' projelerini hayata geçirerek sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Projelerle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına doğrudan katkı sağlamaları amaçlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Askıda öğrenci kartı' ve 'Askıda fatura' ile hayırseverler öğrencilerin eğitim yolculuğuna doğrudan destek olabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal dayanışmayı dijital ortama taşıdığı "Senin İçin" platformu kapsamında hayata geçirdiği "Askıda Fatura" ve "Askıda Öğrenci Kartı" projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere umut oluyor. Uygulama sayesinde hayırsever vatandaşlar, öğrencilerin sistemde yer alan faturalarını ödeyerek ya da ulaşım kartlarına bakiye yükleyerek eğitim hayatlarına doğrudan katkı sağlayabilecek.

'Alan el, veren eli görmeyecek' prensibiyle hayata geçirilen projede, destek sağlayan kişiler katkıda bulundukları öğrencinin kim olduğunu bilmeyecek; öğrenciler de kendilerine destek olan hayırseverin kimliğine ulaşamayacak. Tamamen güvenli ve gizlilik esasına dayalı olarak kurgulanan sistemle hem yardımlaşmanın manevi değeri korunacak hem de öğrencilerin onuru gözetilecek.

Proje kapsamında öğrenci ulaşım kartlarına yönelik başvurular ile MASKİ aboneliği bulunan öğrencilerin fatura başvuruları sistem üzerinden alınacak. MANULAŞ A.Ş. ve MASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek uygulamada, ihtiyaç sahibi öğrencilerin talepleri ilgili birimler tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan başvurular dijital ortamda hayırseverlerin erişimine açılacak.

Vatandaşlar, seninicin.manisa.bel.tr adresi üzerinden "Askıda Öğrenci Kartı" ve "Askıda Fatura" modüllerini kullanarak sisteme kolayca ulaşabilecek. Destek vermek isteyenler, sistemin yönlendirmesiyle listede yer alan bir öğrencinin ulaşım kartına bakiye yükleyebilecek ya da uygun bulunan bir faturayı ödeyerek katkı sunabilecek. Böylece öğrencilerin okula ulaşım masrafları karşılanırken, temel ihtiyaçlarına yönelik faturaları da ödenmiş olacak.

Hayırseverler sistem üzerinden istedikleri tutar aralığını belirleyerek otomatik yönlendirme alabilecek ya da başvurular arasından seçim yaparak kolayca ödeme gerçekleştirebilecek. Öğrenciler ise başvurularının durumunu cep telefonu numaraları üzerinden takip edebilecek; faturaları onaylandığında ya da ödeme yapıldığında SMS ile bilgilendirilecek.

"Eğitime yapılan her katkı geleceğe yatırımdır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada sosyal belediyeciliği çağın imkanlarıyla buluşturduklarını belirterek, "Biz Manisa'da kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir şehir inşa ediyoruz. 'Alan el, veren eli görmeyecek' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu uygulamalar, dayanışma kültürümüzü dijital ortama taşıyan önemli bir adımdır. Gençlerimizin eğitim yolculuğunda karşılaştıkları ekonomik zorlukları hafifletmek, onların umutlarını ve motivasyonlarını güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Eğitime yapılan her katkı, şehrimizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın, yalnızca maddi bir destek mekanizması olmanın ötesinde gençlerin kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlayan güçlü bir dayanışma köprüsü olması hedefleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Manisa

