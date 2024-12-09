Manisa'da Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Tarım Makinesi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Tarım Makinesi Desteği

Manisa\'da Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Tarım Makinesi Desteği

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal mahallelere sağlanan ücretsiz tarım makineleri desteği, çiftçilerin işlerini hızlandırırken, özellikle kadınların yükünü hafifletti. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, verilen desteklerin süreceğini açıkladı.

09.12.2024 08:44  Güncelleme: 08:48
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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal mahallelere belediye tarafından sağlanan tarım makineleri desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü. Günlerce süren işlerini dakikalar içinde halleden üreticiler verilen hizmetten de ücretsiz olarak yararlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi 29 kırsal mahalleye zeytin kırma, zeytin çizme, ceviz soyma, üzüm sıkma makineleri desteği verdi. Özellikle kadınlar başta olmak üzere çiftçiler günlerce elle zeytin kırmaktan, çizmekten ve ceviz soymaktan kurtuldu. Makinelerden ücretsiz olarak yararlanabilecek olan mahalle sakinleri günümüzün teknolojisini ayaklarına getiren belediyelere teşekkür ederken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle sakinlerini ziyaret ederek desteklerin devam edeceğini söyledi.

Günlerce süren işler dakikalar içinde bitiyor

Elemli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Muzaffer Cura, "Eskiden hanımlar günlerce zeytin kırıp, çiziyordu. Belediyemizin bu hizmetinden dolayı çok mutluyuz. İstirahat ediyoruz, hanımlar dinleniyor. Eskiden birer birer diliyorduk, şimdi 5 dakikada bitiyor. Bir dakikada bir kelter çıkarıyor. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Ondan Allah razı olsun" dedi.

"Amacımız çiftçilerimize destek olabilmek"

Belenyaka Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği halinde ihtiyaca göre mahallelerimize zirai araçlar desteği veriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Alaşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz çiftçilerimize destekler vermeye devam ediyor. Amacımız onların gündelik yaşantılarını kolaylaştırmak. Verdiğimiz makine ve ekipman desteği ile onlara destek olmaya çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ihtiyaca göre mahallelerimize zeytin kırma ve çizme makinesi, ceviz soyma makinesi, üzüm suyu sıkma ve salça makinesi gibi tarım aletleri desteği, Alaşehir Belediyesi olarak da çilek dikme makinesi olmak üzere 29 kırsal mahallemize destek verdik. Çiftçilerimiz zeytinlerini ücretsiz olarak kırdıracak, çizdirebilecek, üzümlerini sıktırıp suyunu çıkartabilecek, cevizlerini soydurabilecekler. Çileklerini makine ile kolayca dikebilecekler. Amacımız çiftçilerimize sosyal belediyecilik kapsamında destek olabilmek. Desteklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ahmet Öküzcüoğlu, Yerel Yönetim, Teknoloji, Belediye, Alaşehir, Ekonomi, manisa, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Tarım Makinesi Desteği - Son Dakika

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