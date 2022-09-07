Kuru üzüm alımının başladığı TMO'ya çiftçilerden yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Kuru üzüm alımının başladığı TMO'ya çiftçilerden yoğun ilgi

07.09.2022 12:41

Manisa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kuru üzümün 27 TL'den alınacağını ilan etmesi sonrası üreticiler traktörleriyle TMO'nun önünde kuyruk oluşturdu.

Manisa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 9 numara kuru üzümün 27 TL'den alınacağını ilan etmesi sonrası üreticiler traktörleriyle TMO'nun önünde kuyruk oluşturdu. Açıklanan fiyattan memnun olduklarını belirten çiftçiler, önümüzdeki yıllarda da mahsullerini TMO'ya getireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ağustos'taki Manisa programında TMO'nun bu yıl 9 numara üzümü kilogramı 27 TL'den alacağını ilan etmesi sonrasında TMO tarafından bugün itibariyle kuru üzüm alımları başladı. İlk olarak Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'ndeki depolarda başlayan alımlara daha sonra Saruhanlı başta olmak üzere diğer ilçelerde de başlanacak. TMO'nun alım fiyatını değerlendiren çiftçiler geldikleri traktörlerle depolar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de TMO depolarına gelerek hem çiftçilerle sohbet etti hem de alımları yerinde inceledi. 7 Eylül itibariyle 2 noktada, 12 Eylül'den sonra toplam 8 farklı noktada kuru üzüm alımının yapılacağını söyleyen Öztürk, "Bugün itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi çekirdeksiz kuru üzüm alımına başladı. 2 noktada 7 Eylül tarihi itibariyle alımlar başladı. 12 Eylül'de 6 noktanın da ilavesiyle 8 noktada çekirdeksiz kuru üzüm alımına başlanacak. Üreticilerimiz gerek internetten gerekse de telefondan randevularını aldıktan sonra TMO'nun alım noktalarından üzümlerini satabilecekler. 9 numara üzüm Cumhurbaşkanımız 27 TL olarak kilogram fiyatını açıklamıştı. Bu fiyatla TMO alım gerçekleştirecek. Üreticilerimiz TMO'nun ilan etmiş olduğu alım şartlarına uygun olarak ürünlerini getirdiklerinde alım noktalarında alımları gerçekleştirmiş olabilecek. 2 noktadan ürünleri dökme olarak gerçekleştirebilecek diğer noktalarda da çuvalla üreticilerimizin ürünleri alınacak. Biz de ilk noktada yapmış olduğumuz incelemelerde TMO'nun gerekli hazırlıkları yapmış olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde üreticilerimizin ürünlerini almak için gerekli çalışmayı TMO gerçekleştirecek. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

TMO'nun dekar başına alım yapacağı kilogramda revizyona gittiğini söyleyen Öztürk, "Dekara 400 kilogram ortalama kuru üzüm alım miktarının ortalaması 600 kilograma çıkarıldı. Bunun üreticilerimiz için dekar başına fazlaca ürün alan üreticilerimiz için büyük bir kolaylık olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fiyatlardan memnun kaldıklarını söyleyen çiftçiler önümüzdeki yıllarda da mahsullerini TMO'ya getireceklerini belirtti. Çiftçilerden İsa Yalçın bu yıl kaliteli üzüm ürettiklerini fiyatlardan da memnun olduklarını belirterek "Sağ salim TMO'ya da üzümlerimizi teslim ettik mi büyük bir yükü üstümüzden atacağız. Kazancımızı da hayırlı yerlerde kullanacağız. TMO'nun alımlarından memnunuz. Verdikleri fiyattan da memnunuz" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine skandal tepki: AB'yi tehdit ediyorlar Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine skandal tepki: AB'yi tehdit ediyorlar Manisa'da uyuşturucu operasyonu Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru üzüm alımının başladığı TMO'ya çiftçilerden yoğun ilgi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:56:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kuru üzüm alımının başladığı TMO'ya çiftçilerden yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement