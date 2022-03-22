Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı - Son Dakika
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Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı

22.03.2022 16:56
Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı

"Ekmeğini Koru Projesi" Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası arasında hazırlanan iş birliği protokolünün imzalanmasıyla başladı.

"Ekmeğini Koru Projesi" Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası arasında hazırlanan iş birliği protokolünün imzalanmasıyla başladı. İmza töreninin ardından projenin ilk aşamasında, ekmek israfının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Şehzadeler, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde faaliyet gösteren fırın yetkilileri ve çalışanlarına eğitim düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin sektörel gelişimine katkıda bulunmak adına düzenlediği etkinliklere bir yenisi daha ekledi. İsrafın boyutlarını ortaya koyarak ekmek israfının önlenmesi için toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla Manisa Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Ekmeğini Koru' projesi kapsamında, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında eğitim düzenlendi.

Eğitime Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Kayaardı, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şubesi Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri ve Manisa iş dünyasının seçkin temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 5 saat süren eğitimde katılımcılara Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Kayaardı ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube uzmanlarının sunumuyla fırınlarda gıda güvenilirliği ve hijyeni, gıdada sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik, etiket okur-yazarlığı, işletmelerde oluşan gıda kaybı ve israfı, atık yönetimi, ekmek ve ekmek tebliğ konu başlıklarında sunum yapılarak eğitim verildi.

Katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması, katılım sağlayan fırın yetkileri ve çalışanlarına katılım sertifikalarının verilmesiyle eğitim sona erdi. - MANİSA

Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı
Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı
Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı

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Yunusemre, Ticaret, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da 'Ekmeğini koru' projesi imzalanan protokolle başladı - Son Dakika


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