Kamu alımlarında verimlilik için Manisa'da güç birliği - Son Dakika
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Kamu alımlarında verimlilik için Manisa'da güç birliği

Kamu alımlarında verimlilik için Manisa\'da güç birliği
14.07.2026 19:50  Güncelleme: 19:52
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Manisa'da düzenlenen DMO Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı'nda kamu alımlarında verimlilik, şeffaflık ve yerli üretimin desteklenmesi ele alındı. Vali Özkan, kamu kaynaklarının etkin kullanımının önemini vurguladı.

Manisa'da düzenlenen DMO Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı'nda kamu alımlarında verimlilik, şeffaflık ve yerli üretimin desteklenmesi ele alındı. Vali Vahdettin Özkan, Devlet Malzeme Ofisi'nin kamu kaynaklarının etkin ve güvenli kullanımında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Kamu kurumlarının satın alma süreçleri ile tedarikçi firmaların Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden yürütülen alım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen "Satın Alma ve Tedarikçi Bilgilendirme Toplantısı", Manisa Valiliği ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 100. Yıl Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Efe, DMO 3 No'lu Satın Alma Daire Başkanı Pınar Sönmez, DMO 2 No'lu Operasyonel Süreçler Daire Başkanı Ali Anıl Boz, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda ve borsa temsilcileri, organize sanayi bölgesi temsilcileri ile iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Vahdettin Özkan, DMO'nun kamu alımlarında güven, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik anlayışıyla önemli bir görev üstlendiğini belirterek, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasının hem kamu hizmetlerinin kalitesini hem de vatandaş memnuniyetini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Kamu kaynaklarının milletin emaneti olduğunu vurgulayan Özkan, satın alma süreçlerinde şeffaflık, rekabet, kalite, tasarruf ve hesap verebilirlik ilkelerinin esas alınması gerektiğini söyledi. DMO'nun sunduğu standart, kalite ve izlenebilirlik imkanlarının kamu kurumları için önemli bir güvence oluşturduğunu kaydeden Özkan, belediyeler ile kamu kurumlarının DMO üzerinden yapılan alımlara ilgisinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretim, teknoloji ve verimlilik odaklı çalışmaların sürdüğünü belirten Özkan, yerli ve milli üretimin desteklenmesinde kamu alımlarının stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan ise DMO'nun merkezi satın alma süreçlerindeki rolü, dijitalleşme çalışmaları ve kamu kurumları ile tedarikçiler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kamu alımlarında verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Candan, tedarik süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Program kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yücel Efe, DMO 3 No'lu Satın Alma Daire Başkanı Pınar Sönmez ve DMO 2 No'lu Operasyonel Süreçler Daire Başkanı Ali Anıl Boz tarafından DMO'nun faaliyetleri, kamu alımlarındaki stratejik konumu ile kamu kurumları ve firmaların DMO üzerinden gerçekleştirecekleri tedarik süreçlerine ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından kamu kurumları ile iş dünyası temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüş alışverişiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu alımlarında verimlilik için Manisa'da güç birliği - Son Dakika

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