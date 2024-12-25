Manisa'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra Hizmete Açıldı

Manisa\'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra Hizmete Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 'Kent Lokantası' ve 'Halk Mandıra', 10 binlerce Manisalıya ulaşarak sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiriyor. Başkan Zeyrek, bu hizmetlerle vatandaşların ucuz ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlarken, üreticileri de desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

25.12.2024 13:47  Güncelleme: 13:49
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde verilen hizmetler vatandaşların hayatına dokunuyor. Bu kapsamda hizmete açılan Manisa'nın ilk 'Kent Lokantası' ve 'Halk Mandıra' 10 binlerce Manisalıya ulaştı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına yön veren insan odaklı yatırımlar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı 'Kent Lokantası' ve 'Halk Mandıra'nın ulaştığı Manisalı sayısı hızla artıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ferdi Zeyrek'in seçim döneminde söz verdiği ve Ekim ayında hizmete açtığı 'Kent Lokantası', hafta içi 12.00-13.30 saatleri arasında 20 bin 200 kişiyi ağırladı. Hafta içi 15.00-17.30 saatleri arasında hizmet veren 'Halk Mandıra' ise 10 bin kişiye ulaştı.

"Özenen değil özenilen kent"

Ekonomik krizde vatandaşların bir nebze de olsa yanında olmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, "Kent Lokantamız ile vatandaşlarımız ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşma imkanı buluyor. Halk Mandıra ile de amacımız hem üreticiyi güçlendirmek hem de sağlıklı, ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmak. Üreten, ürettiğini adilce hakça bölüşen bir düzen için çalışıyor ve sorumluluk alıyoruz. Bizim hedefimizde Manisa'mızı hak ettiği seviyeye ulaştırmak ve özenen değil özenilen kent haline getirmek. Hizmete açtığımız Kent Lokantası ve Halk Mandıra'dan faydalanan Manisalı hemşerilerim memnuniyetlerini her fırsatta ifade ediyor. Bu da verilen çabanın karşısında alınacak en güzel ödül. Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşın her zaman yanında olacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kent Lokantası ve Halk Mandıra Hizmete Açıldı - Son Dakika

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