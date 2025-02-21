Manisa'da Kurttutan Mahallesi'ne Kesintisiz Su Müjdesi - Son Dakika
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Manisa'da Kurttutan Mahallesi'ne Kesintisiz Su Müjdesi

Manisa\'da Kurttutan Mahallesi\'ne Kesintisiz Su Müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurttutan Mahallesi'nde yıllardır süregelen su sorununu çözmek için 5 bin 100 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başladı. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalarla su sıkıntısının kalıcı olarak giderileceğine dair umutlarını dile getiriyor.

21.02.2025 17:17  Güncelleme: 17:19
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesi'nde yıllardır süregelen su sorununu çözmek için harekete geçti. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 5 bin 100 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasıyla mahalledeki su sıkıntısı kalıcı olarak giderilecek. Çalışmalar tamamlandığında, mahalle sakinleri taşıma suyu kullanmak zorunda kalmadan kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelere yeterli su temin etmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Kurttutan Mahallesi için 5 bin 100 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı. Özellikle yaz aylarında susuzlukla mücadele eden mahalle halkı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yatırımıyla rahat bir nefes alacak. Yıllardır su yetersizliği nedeniyle taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. MASKİ İlçe Şefi Sinan Cankara, mahallede uzun yıllardır devam eden su sorununu çözmek için yeni kuyu hattını devreye aldıklarını belirterek, "Bu hattı, 5 bin 100 metre uzunluğundaki terfi hattı ile yeniliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında mahallemizin su sorunu nihayet çözüme kavuşacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, vatandaşlarımızı su sıkıntısından kurtarmak için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yıllardır taşıma su ile yaşadık"

Mahalle sakinleri de su sorunlarının çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, "Yıllardır bir türlü bu sorunumuzu gideremedik. İçme suyumuzu ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak için yıllardır taşıma su ile yaşadık. İnşallah yeni kuyumuz ve değişen terfi hattımızla birlikte sorunlarımız bir nebze olsa da azalacak. Sıkıntılarımızın tamamen giderilmesi için Büyükşehir'imize ve Ferdi Başkanımıza güveniyoruz" dedi.

Mahalle sakini Refik Şentürk, özellikle yaz aylarında su yetersizliği nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Evlerimiz yüksek kesimlerde olduğu için su ulaşmıyordu. Boruların da tıkanması nedeniyle özellikle yaz aylarında susuz kalıyorduk. Şu an yeni terfi hattımız döşeniyor. İnşallah su sorunumuz bitecek. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Taşıma su ile çamaşır, bulaşık yıkayamıyorduk"

Ayşe Şentürk ise "Mahalle halkı olarak çok sevinçliyiz. İçme suyumuzun boruları değişince suya kavuşmuş olacağız. Çok su sıkıntısı yaşadık. Bizim derdimiz susuzluktu. Taşıma su ile çamaşır, bulaşık olmuyor. İnşallah çalışmalar tamamlanınca rahat edeceğiz. Emeği geçenlere ve Ferdi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle olarak ciddi su sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen Ümmü Özcan da "Evimize hiç su gelmiyordu. Gün geliyordu içme suyumuz bile olmuyordu. Mahalle sakinleri olarak içme suyumuzu yakın çeşmelerden ve kuyularımızdan taşıyorduk. Şu an yeni hattımızın boruları döşeniyor. İnşallah çalışmalar tamamlanınca kesintisiz suya kavuşacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, manisa, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Kurttutan Mahallesi'ne Kesintisiz Su Müjdesi - Son Dakika

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