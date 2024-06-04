Manisa'da marketlerdeki fahiş fiyatlar denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da marketlerdeki fahiş fiyatlar denetlendi

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini sıklaştırdı. Ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılarak, evrak kontrolleri yapıldı. Tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.

04.06.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MANİSA (İHA) – Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerini sıklaştırdı.

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılarak, evrak kontrolleri yapıldı. Ayrıca, ürünlerin 3 aylık alış ve satış fiyatları da incelendi. Bu denetimlerin, tüketicilerin korunmasını sağlamak ve piyasa düzenini korumak amacıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak, denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da marketlerdeki fahiş fiyatlar denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler 2 pilotun şehit olduğu uçak kazasından kameralara yansıyan ilk görüntüler
10:42 Şanlıurfa’da milyonluk vurgun Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar Şanlıurfa'da milyonluk vurgun! Hastane deposundan çaldıkları malzemeleri yurt dışına satmışlar
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
09:14 AK Parti’nin Kızılcahamam kampından sızan iddia Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok
11:29 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasıyla ekranlara dönüyor
11:13 Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi Türkiye Tarım Üretiminde Dünya Birincisi
11:12 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti
11:01 Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun Bahçeli, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasından memnun: Hamdolsun
10:45 Türkiye’de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor Günlük kazancı ise 9 bin TL Türkiye'de sadece 5 kişi bu mesleği yapıyor! Günlük kazancı ise 9 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 11:57:06. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da marketlerdeki fahiş fiyatlar denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement