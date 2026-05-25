Manisa'da Sayık Barajı Projesi Tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa Sayık Barajı ve Sulaması Projesi'nin tamamlandığını, projeyle 960 dekar arazinin ilk kez suyla buluşacağını ve 590 bin metreküp suyun da depolanacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verildi.

Manisa Demircili üreticilerin yıllardır beklediği projede sona gelindiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sayık Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandı. Manisa'mızın bereketli topraklarını modern sulama altyapısıyla buluşturacak, toplam 272 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz bu eserle, 960 dekar arazi 2026 yazında ilk kez can suyuyla buluşacak, 590 bin metreküp su depolanacak. Demircili üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun."