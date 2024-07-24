Manisa'da Sultani Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Sultani Üzüm Hasadı Başladı

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan Sultani çekirdeksiz sofralık üzümünün hasadı Manisa'da başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üzümün Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden biri olduğunu belirtti. Hasadın erken başlamasının sebebi olarak değişen iklim şartları gösterildi. Bölgede 50 bin çiftçinin üzüm yetiştirdiği ve rekolteyle ilgili çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

24.07.2024 12:15
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Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünü olan ve yüzde 80'ine yakını ihraç edilen Sultani çekirdeksiz sofralık üzümünün hasadına Manisa'da başlandı.

Hasadın başlaması dolayısıyla Şehzadeler ilçesi Tekeler Mahallesi'ndeki Adil Yasin'e ait 50 dekar alandaki bağda etkinlik düzenlendi.

Burada İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve bağ sahibi Yasin, asmadaki üzüme ilk bıçağı atarak hasadı başlattı.

Öztürk, AA muhabirine, üzümün Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olduğunu söyledi.

Başta Avrupa olmak üzere birçok pazara üzümün gönderildiğini ifade eden Öztürk, ihracatı yapıldığı için yetiştiricilerin titiz ve hassas şekilde ürettiğini belirtti.

Öztürk, taze olarak başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üzümdeki verim hem ihracat hem de dış piyasa için ve iç piyasa için yeterli ürünü çıkartacağımızı öngörüyoruz. Değişen iklim şartları hakikaten çiftçimizin işini zorlaştırdı. İklim değişikliklerinin etkisini tarımsal üretimde de son yıllarda daha fazla hissediyoruz. Değişen iklim şartları sahada da özellikle sıcaklık döneminin değişmesi ve yoğunluğunun artması sebebiyle 15 günlük bir erkencilik gözlemliyoruz. Diğer üzümlerde de bu şekilde gözlemimiz var. Fiyat da biliyorsunuz serbest piyasa şartlarında belirleniyor. Ama fiyatla ilgili her kesim memnun olacak diyebiliriz."

Bölgede 50 bin civarında çiftçinin üzüm yetiştirdiğini anlatan Öztürk, bu yılki rekolteyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Üzüm üreticisi Adil Yasin ise hava sıcaklarının yüksek olmasıyla nedeniyle hasada 15 gün erken başladıklarını ifade etti.

Yasin, "Hava şartlarından dolayı rekolte düşük olacak ama fiyat konusunda biraz daha umutlarımız var. Fiyatların yüksel olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Sultani Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

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