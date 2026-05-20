Türkiye\'nin ilk zirai mücadele test istasyonu Sarıgöl\'de açıldı

Tarımsal üretimde pestisit kullanımının kontrol altına alınması, insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla kurulan "Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu", Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye'de pilot uygulama kapsamında kurulan ilk merkez olma özelliği taşıyan istasyonun açılışına yoğun katılım sağlandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında kurulan sistem sayesinde zirai mücadelede kullanılan ilaçlama makineleri bilimsel yöntemlerle test edilerek kayıt altına alınacak. Sistem ile püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı detaylı şekilde analiz edilecek. Böylece doğru doz ve uygun parametrelerle ilaçlama yapılması sağlanarak gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Özellikle Sarıgöl ve çevresinde yoğun olarak yapılan sofralık üzüm üretiminde pestisit kalıntısı riskinin azaltılmasının amaçlandığı uygulamanın, ihracat açısından da büyük önem taşıdığı belirtildi.

Gerçekleştirilen açılış programına Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Nesrin Çakır Arıcan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz katıldı.

Programda konuşan yetkililer, uygulamanın Türkiye'de pilot proje olarak Mersin, Manisa ve Antalya illerinde başlatıldığını ifade ederek, ilk test istasyonunun Sarıgöl'de hizmete alınmasının bölge üreticisine verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından test istasyonunun açılışı gerçekleştirilirken, katılımcılara sistemin çalışma prensibi hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Program, test uygulamasının yapılmasının ardından sona erdi. - MANİSA