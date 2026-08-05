Manisa\'dan Kurutmalık Domates İhracatı

Türkiye'nin domates üretim üslerinden Manisa'da hasat edilen domatesler kurutmalık sergilere serilmeye başlandı. Güneş altında yaklaşık bir hafta bekletilen domatesler, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye ihraç edilerek milyonlarca dolarlık gelir sağlıyor.

Türkiye'nin sanayi tipi domates üretiminde ikinci sırada yer alan Manisa'da domates hasadıyla birlikte kurutmalık domates mesaisi de başladı. Saruhanlı başta olmak üzere üretim bölgelerinde hasat edilen domatesler, sergilere yayılarak güneş altında kurutulmaya bırakıldı. Bu görüntülerle Gediz Ovası adeta kırmızı bir örtüyle kaplandı.

Tarlalardan kamyon ve traktörlerle kurutma alanlarına getirilen domatesler, tarım işçileri tarafından tek tek ikiye bölünüyor. Tuzlanan veya kükürtlenen domatesler yaklaşık bir hafta boyunca güneş altında kurutulduktan sonra işleme tesislerine gönderiliyor. Burada temizlenip paketlenen ürünler, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Kurutmalık domates üretiminde yoğun mesai harcayan tarım işçileri, günün serin saatlerinden yararlanabilmek için sabah 05.00-06.00 arasında çalışmaya başlıyor. Öğle saatlerinde verilen yaklaşık iki saatlik molanın ardından akşam saatlerine kadar domates kesim ve serim işlemleri devam ediyor.

Manisa, salçalık domates üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer alırken, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre kentte yaklaşık 7 bin 500 üretici 131 bin dekarlık alanda domates üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca 25 bin dekarlık alanda sofralık domates yetiştiriciliği yapılırken, kalan alanlarda salçalık ve kurutmalık domates üretimi gerçekleştiriliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, 2026 yılının ocak-haziran döneminde 91 ülkeye 18 bin 301 ton kurutulmuş domates ihraç ederek 60 milyon 989 bin dolar döviz geliri elde etti. Yıllık 14 milyon tonu aşan domates üretimiyle Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumunda bulunan Türkiye, domatesi taze tüketimin yanı sıra salça, sos ve kurutulmuş ürün olarak işleyerek yüksek katma değerli ihracata dönüştürüyor.