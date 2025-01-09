Manisa'dan Öğrencilere Sıcak Destek: Günaydın Çorbası Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'dan Öğrencilere Sıcak Destek: Günaydın Çorbası Projesi

Manisa\'dan Öğrencilere Sıcak Destek: Günaydın Çorbası Projesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Günaydın Çorbası' projesi ile 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde, kahvaltı yapma imkanı bulamayan öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtıyor. Proje kapsamında 154 bin öğrenciye çorba ulaştırıldı.

09.01.2025 12:15  Güncelleme: 12:17
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği 'Günaydın Çorbası' projesiyle 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde, kahvaltı yapma imkanı bulamayan öğrenciler ve vatandaşlara sıcak bir destek sunuyor.

Bugüne kadar toplamda 154 bin öğrenciye çorba ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "Günaydın Çorbasıyla öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor, onları sabahları da yalnız bırakmıyoruz" dedi.

"Soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor"

Sabahın erken saatlerinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin, Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde iki noktada, Uncubozköy Yerleşkesi'nde bir noktada ve Gençlik Parkı Manisa Lisesi önünde olmak üzere dört farklı noktada yurttaşlarla buluşan çorbalar, soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor. Günlük 2 bin çorba dağıtımı yapılırken hizmetten öğrenciler başta olmak üzere işe gidenler ya da iş dönüşü evine gitmek isteyen yurttaşlar da faydalanıyor.

"Gençlerimizin yanında olmayı görev biliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, gençlerin geleceği için eğitimin önemini vurgulayarak, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanlarında olmayı görev biliyoruz. Daha önce hayata geçirdiğimiz çevrimiçi canlı ders desteği ve ücretsiz ring seferleri gibi projelerimize bir yenisini ekleyerek, Günaydın Çorbasıyla öğrencilerimizin güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlıyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor, onları sabahları da yalnız bırakmıyoruz. Bugüne kadar toplamda 154 bin öğrencimize çorba ulaştırdık. Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hepsi projeden memnun. Öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, manisa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'dan Öğrencilere Sıcak Destek: Günaydın Çorbası Projesi - Son Dakika

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