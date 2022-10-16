Manisa haber! Manisa Büyükşehir Belediyesinden Gördes'e üzüm sıkma makinesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen üzüm sıkma makinelerinin 2 tanesi Gördes ilçesinde hizmete alındı.

Manisa'daki üreticilerin refahının sağlanması amacıyla 2022 yılı bütçesinden 70 milyon liralık ödeneği kırsala ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların teminini sağlayıp, vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tedarik edilen Üzüm Sıkma Makinelerinin 2 tanesi, Gördes ilçesinde kullanılmaya başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Gördes MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güngör Akyol, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte Kıranköy Mahallesinde kullanılmaya başlanan Üzüm Sıkma Makinesini inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsal alan çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Öztozlu, makinenin hayırlı olmasını diledi.

Kadınlar Başkan Ergün'e teşekkür etti

Kıranköy Mahallesi'nde üzüm sıkma makinesini kullanan Ayşe Doru, "Kıranköy Örencik mahallesinde yaşıyoruz. Cengiz beyin bize göndermiş olduğu üzüm sıkma makinesinden çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok kolaylık oldu. Normalde biz birkaç gün ellerimizle ayaklarımızla üzümün suyunu sıkıyorduk. Buradan Akhisar'a kadar neredeyse yürümüş gibi oluyorduk, yoruluyorduk. Allah razı olsun" diye konuştu. Zeliha Altındaş da, "Üzüm sıkma makinesi bizim için çok büyük kolaylık sağladık. Artık çok rahatladık. Cengiz Başkanımıza çok teşekkürler" dedi.

Protokol üyeleri üzüm sıkma makinesinin kullanımını gördükten sonra, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen hediyeleri kadınlara takdim etti. - MANİSA