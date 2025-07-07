Manisa\'nın 17 Firması İkinci 500\'de Yer Aldı

Manisa'da faaliyet gösteren 17 firma İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almayı başardı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2024 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Manisa'dan 17 firma yer alma başarısı gösterdi. Bu sonuçla birlikte daha önce açıklanan İSO İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 39 firma ile birlikte, Manisa'dan toplam 56 firma, Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Manisa, sanayi alanında sahip olduğu güçlü altyapı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Listede yer alan firmaların başarıları, bölge sanayisinin istikrarlı büyümesini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İSO tarafından açıklanan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 17 firmamızın yer alması, Manisa sanayisinin üretim gücünü ve sürdürülebilir başarısını gözler önüne sermektedir. İlk 500'de yer alan 39 firmamızla birlikte İSO İlk 1000 listesinde 56 firmamızın bulunması gurur vericidir. Ekonomik dalgalanmaların, küresel belirsizliklerin ve yüksek maliyet baskılarının yaşandığı bir dönemde dahi üretimden, yatırımdan ve istihdamdan vazgeçmeyen tüm sanayicilerimizi gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını desteklemeye, sanayi altyapısını güçlendirmeye ve firmaların ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. - MANİSA