Manisa'da tonlarca üzümü sel suları götürdü - Son Dakika
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Manisa'da tonlarca üzümü sel suları götürdü

27.08.2022 16:30
Manisa'da tonlarca üzümü sel suları götürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı mahallelerde meydana gelen sel nedeniyle kurutmaya bırakılan tonlarca üzüm, sel sularına kapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı mahallelerde meydana gelen sel nedeniyle kurutmaya bırakılan tonlarca üzüm, sel sularına kapıldı.

Salihli'nin başta Mersindere ve Kapancı Mahalleleri olmak üzere kırsal mahallelerde meydana gelen taşkınlar sonucu kurutmaya bırakılan tonlarca Çekirdeksiz Sultaniye Kuru Üzümler, sel sularına kapıldı. Üzüm üreticileri, sel sularının götürdüğü üzümleri derelerin içinden toplamaya çalışırken bazı üreticilerde toprak altında kalan üzümlerini kurtarmaya çalıştı. Onlarca çiftçinin tonlarca üzümünü sel suları götürürken kurtarılan üzümlerde renk ve rekolte kaybı yaşandı.

"Çamur altındaki üzümleri kurtarıyoruz"

Akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağışın ardından gelen sel nedeniyle kurutmadaki üzümlerinin sel sularına kapıldığını belirten Mersindere Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hamza Gün "57 yaşındayım ve kendimi bildim bile çiftçilik yapıyorum. Bu yaşıma kadar görmediğimiz bir afet yaşandı. Çok kısa sürede çok şiddetli bir yağış oldu. Bu yağışın ardından üzüm bağlarımızın arasından geçen dere de taşkın oldu. Bu taşkınla beraber gelen sel suları nedeniyle sadece benim 1 tona yakın üzümüm, sulara kapıldı ve gitti. Dünden beri derenin içinde kalan ve sergide çamurun altında kalan üzümlerimizi elimizden geldiği kadar kurtarmaya çalışıyoruz. Aşırı yağış nedeniyle geride kalan üzümlerimizde de renk ve rekolte kaybı meydana geldi. Bu nedenle fiyatta da bir düşüş olacak. Allah yardımcımız olsun" dedi.

"Tonlarca üzümümüz, sel suları ile birlikte gitti"

Mersindere Mahallesi'nden üzüm üreticisi Hakkı Tümer de, şiddetli yağış sonrası gelen sel suları nedeniyle 1 yıldır gözleri gibi baktıkları üzümlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Tümer, "Aniden çok şiddetli bir yağış meydana geldi. Bizler sergideki üzümlerimizi yağmurdan korumaya çalışırken bu kez de mahallemizin üst kısmından sel suları geldi. Dizlerimize kadar yükselen su nedeniyle çaresiz kaldık. Sel suları o kadar şiddetliydi ki her şey bir anda oldu. Suyun yönünü değiştirmeye çalışsak da olmadı. Üzümlerimizi kurtarmaya fırsatımız dahi olmadı. Tonlarca üzümümüz, sel suları ile birlikte gitti. Bu bir doğal afet elimizden bir şey gelmedi. Mahallemizde 15 den fazla üzüm üreticimiz zarar gördü. Kimisinin üzümleri çamur altında kaldı, kimisinin de sel sularına kapıldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da tonlarca üzümü sel suları götürdü - Son Dakika

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