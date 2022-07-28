Üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemeleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemeleri devam ediyor

28.07.2022 11:55
Üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemeleri devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasat zamanı yaklaşan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasat zamanı yaklaşan dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat öncesi üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemelerinde bulundu.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar yapılan çalışmalar hakkında, "Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri güvenli gıda arzının sağlanması için üzüm bağlarında yoğun çalışma başlattı. Hasat öncesi pestisit denetimi çerçevesinde bağlardan yaprak ve üzüm salkımı alarak üretim sezonu boyunca denetleme yapmaktayız. Yasak ve ruhsatsız bilgi koruma ürünü kullanan üreticiler 5996 sayılı kanun gereği idari işlem yapılmaktadır. Lütfen insan, hayvan ve çevre sağlığı için yasaklı ve ruhsatsız ilaç kullanmayınız." dedi.

Salkım güvesi mücadelesi

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, salkım güvesi ile ilgili yapılan çalışma hakkında da şunları söyledi: "Ekip arkadaşlarım hasat öncesi yaptıkları denetimlerde salkım güvesi zararlısına karşı kullanılan tel/kapsül olarak bilinen biyoteknik mücadelesinin desteklediği sahalarda da kontrollerimizi yerinde görerek mücadelemizi yapmaktayız." - MANİSA

YORUMLAR
500
Emcelli biberinin dikimi giderek azalıyor Emcelli biberinin dikimi giderek azalıyor
Kaynak: İHA

Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemeleri devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: Üzüm bağlarında 'Gıda güvenliği' incelemeleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement