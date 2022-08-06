Selendi'nin kadın pide ustası erkelere taş çıkartıyor - Son Dakika
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Selendi'nin kadın pide ustası erkelere taş çıkartıyor

06.08.2022 12:05
Selendi'nin kadın pide ustası erkelere taş çıkartıyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde eşinden pide yapmanın inceliklerini öğrenen 2 çocuk annesi Fatma Akcan, sadece kadınların çalıştığı fırının başına geçerek, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde eşinden pide yapmanın inceliklerini öğrenen 2 çocuk annesi Fatma Akcan, sadece kadınların çalıştığı fırının başına geçerek, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de sevdiği işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Selendi'deki pazaryerinde 30 yıldan bu yana pide ustalığı yapan Fatma Akcan (45), azmi ve elinin lezzetiyle erkeklere taş çıkartıyor. Pide yapmanın inceliklerini eşinden öğrenen Fatma Akcan, yanında da kadın personel çalıştırıyor. Her gün eline aldığı kürekle fırının başına geçen Akcan, aile ekonomisine katkı sağlıyor. İki çocuk annesi olan Akcan, "Biz kadın olarak zaten evde hamur işi yapıyoruz. Pide yapmayı eşimden öğrendim. Yıllardır severek yapıyorum ve ömrüm yettiğince yapmaya devam edeceğim. Bu iş sayesinde hem evimin ekonomisine katkı sağlıyorum hem de bu süreçte iki çocuk büyüttüm. İstedikleri zaman kadınların her işi yapacağını göstermek istedim. Bu yüzden yanımda çalışan arkadaşlarımı da kadınlardan seçtim" dedi. - MANİSA

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Selendi İlçe Nüfus Müdürü göreve başladı Selendi İlçe Nüfus Müdürü göreve başladı
Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selendi'nin kadın pide ustası erkelere taş çıkartıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selendi'nin kadın pide ustası erkelere taş çıkartıyor - Son Dakika
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